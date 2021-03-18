Необычное ДТП в Вильнюсе с трагическим исходом: автомобиль без водителя насмерть сбил женщину

18 марта, в 10.20 ч., в Вильнюсе произошло необычное ДТП с трагическим исходом: автомобиль без водителя насмерть сбил шедшую по тротуару женщину.

Владелец Toyota Previa рассказал Delfi, что он оставил машину на стоянке около дома на ул. Карклену. Он оставил включенной первую передачу, чтобы машина не уехала. Закрыл автомобиль и пошел пить кофе с другом.

Когда водитель вернулся, он увидел, что автомобиль с небольшой горки съехал на ул. Геровес.

Когда машина ехала по площадке, она свернула на бордюр, а с него - поехала вниз с небольшой горки: автомобиль снес дерево, а потом сбил шедшую по тротуару 50-летнюю женщину. После этого Toyota выехала на ул. Геровес и въехала в стоявший там автомобиль Volvo V70 (людей в нем не было).

Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но тщетно. Водитель Toyota был потрясен, он все время повторял, что не понимает, как это могло случиться.

На стоянке, где стоял автомобиль, установлены видеокамеры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!