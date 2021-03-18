"Украинский народ на Майдане показал и кровью написал, что может определить будущее своей страны. Что будет защищать европейскую идентичность и евроатлантическое направление", – написал президент в четверг на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Руководитель Литвы также призвал не забывать об аннексии Крыма в седьмую годовщину этого события.
"У нас нет права забывать об оккупации Крыма! Склоняю голову перед украинскими героями, которые пожертвовали свои жизни за суверенитет своей страны", – написал Г. Науседа.
В рамках двухдневного визита в Украине в четверг Г. Науседа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главы государств примут участие в Литовско-украинском президентский совет, в ходе которого будет подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины. Министры, сопровождающие глав государств, подпишут двухсторонние соглашения о сотрудничестве в области энергетики, транспорта, социальной политики и культуры.
Это первый зарубежный визит литовского президента с июля прошлого года, визиты были ограничены в связи с пандемией коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!