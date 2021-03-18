В Шальчининкай и Висагинасе накопились большие запасы вакцины AstraZenecа: руководство районов призывает менять порядок

В Шальчининкском районе и Висагинасе накопились большие запасы вакцины AstraZenecа. В Висагинасе этой вакциной не был привит ни один человек, а в Шальчининкском районе - чуть больше 50, сообщает телевидение ЛНК. Местные жители заявляют, что не хотят прививаться вакциной AstraZeneca.

Администрация Шальчининкского района отмечает, что жителей постоянно приглашают на прививки, но от вакцины AstraZenecа жители чаще всего отказываются.

"Говорят, что AstraZeneca не хотят. Они согласны прививаться Pfizer/BioNTech", – сказала местная врач.

В районе использованы только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а большая часть вакцины AstraZenecа лежит на складе.

"Мы получили 800 доз, использовали больше 50. Все остальные сейчас находятся в холодильниках", – сказала журналистам специалист Шальчининкского муниципалитета Йоланта Чернявскене.

Сейчас в Литве вакцинация вакциной AstraZenecа приостановлена, поэтому ею не прививают. Но если бы прививали, местная жительница сказала, что она отказалась бы от этой вакцины.

"По телевидению о ней плохо говорят, люди умирают, по этой причине", – сказала она, объясняя, почему не согласилась бы на вакцинацию британской вакциной.

Глава администрации района Иосиф Рыбак сказал, что виной тому информация как литовских властей, так и Брюсселя.

"Коммуникация местных центральных властей в связи с этой вакциной была порочной. Много было вводящей в заблуждение информации. Поэтому процесс, связанный с этой вакциной остановился", – сказал он.

"Мы предлагаем менять порядок – давайте приобретем иммунитет за счет тех, кто хочет прививаться. (…) А сельские пожилые жители с осторожностью относятся к вакцине. Особых аргументов у них нет. Поймите, у нас в муниципалитете много людей старше 65 лет, которые живут в деревне. Сейчас в карантин их дети и внуки приезжают редко. Люди боятся последствий, боятся, что в течение 3 месяцев может появиться какой-то нежелательный эффект", – объяснил ситуацию Рыбак.

В Висагинасе никто не прививался AstraZeneca, там лежит около 800 доз. Ею захотели привиться только 3 жителя, но и их пришлось прививать другой вакциной.

"В одном флаконе AstraZenecа - 10 доз. Поэтому мы потеряли бы 7 доз, если бы не нашлось желающих", – сказал мэр Висагинаса Эрландас Галагуз.

Руководство этих двух муниципалитетов просит правительство изменить порядок вакцинации – не держать вакцины на полках, а прививать ими желающих

"Есть люди младше 65 лет, у которых нет болезней, они согласны прививаться, чтобы болезнь не распространялась", – сказал мэр.

Однако позиция жителей Шальчининкского района категоричная. "Нет, только не AstraZeneca. Точно, нет. Очень плохие отзывы о ней, я бы может согласилась на "Спутник V", не знаю, что врач рекомендует", – сказала одна пожилая женщина.

Молодая женщина сказала, что не хочет эту вакцину, "поскольку еще хочет пожить".

"Этой - не, я слышала, что не очень подходит", – сказала об AstraZenecа другая женщина.

Местный житель сказал, что этой вакциной прививаться "страшновато".

Мэр призывает восстанавливать доверия к вакцине, считает, тут может сыграть хорошую роль пример первых лиц в государстве.

"Первые лица государства могли бы привиться публично. Показать, что нет никакого страха, побудить жителей прививаться", – сказал Галагуз.

Рыбак заметил, что во всей Литве не использовано около 40 000 доз вакцины AstraZenecа.

"Эта проблема касается не только Шальчининкай", – заметил он.

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