В прошлом году значительно выросли масштабы контрабанды алкоголя в Литве

В 2020-м году значительно выросло количество контрабандного алкоголя, ввозимого в Литву, сообщил представитель Криминальной службы Таможенного департамента Гедиминас Куликаускас.

По его словам, в прошлом году было задержано 14,5 тонны нелегального алкоголя, а в позапрошлом году – 2,5 тонны.

"Вынуждены констатировать, что ввоз вырос, особенно в последнем квартале прошлого года, когда была начата основная часть расследований", – сказал Г. Куликаускас в четверг в интервью радиостанции LRT.

Он обратил внимание на то, что в данном случае речь идет о крупных количествах ввозимого контрабандного алкоголя, по которому начаты досудебные расследования.

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По словам представителя департамента, мелкая контрабанда алкоголя в прошлом году сократилась из-за введенных в связи с пандемией ограничений на передвижение.

"Мелкий ввоз также имел место, но он происходил только в начале года, а позже было ограничено передвижение транспорта. Однако если считать в целом, только общее количество, то в прошлом году было больше, чем в позапрошлом", – подчеркнул Г. Куликаускас.

В начале этого года Государственная служба охраны госграницы Литвы сообщала, что выявила 526 случаев контрабанды: в 2019 году их было 494. Также был задержан 631 подозреваемый в контрабанде, а в позапрошлом году – 583.

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