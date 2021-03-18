Профессор: надо снизить планку и разрешить прививаться всем, кто этого хочет

Литва и некоторые другие страны приостановили вакцинацию с помощью вакцины AstraZeneca, а ВОЗ распространила заявление, в котором сказано, что преимущества вакцины превышают связанные с ее применением риски. Как приостановка использования вакцины AstraZeneca может сказаться на процессе вакцинации в Литве? Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "Утро на Delfi" сказал, что очень плохо, что власть поддалась страху.

Чаплинскас сказал, что это решение нанесло вред не только вакцине AstraZenecа, но и другим вакцинам, а также самому процессу вакцинации.

"Я думаю - очень плохо, что в Литве с одной стороны поддались страху, боялись допустить ошибку, лишиться места. Поэтому и принято такое решение, названное одним журналистом "стадным принципом". Если все вокруг так делают, значит, и мы должны. Я думаю, что нанесен серьезный удар не только по вакцине AstraZeneca, но и вообще по вакцинации. С другой стороны – удар нанесен по управлению пандемией. Может, в будущем начнут сомневаться в связи с другими решениями", – сказал профессор.

Он подчеркнул, что образование тромбов - опасно.

"С самого начала создатели этой вакцины указали, что на 17 млн. доз зарегистрировали 37 случаев тромбоэмболии после вакцинации. Очень важно понять – это необязательно происходит из-за вакцинации. Если хотят и следят за безопасностью вакцины, регистрируют все возможные побочные эффекты. Если после прививки человек попадет в ДТП – всем понятно, что вряд ли виной тому была вакцина. А в данном случае образование сгустков крови - важный момент", – сказал специалист.

Чаплинскас заметил, что когда началась вакцинация, конечно, могли проявиться какие-то моменты.

"Вакцину испытывали на здоровых людях, поэтому такого после вакцинации не было. Когда вакцину начинают использовать массово - такое случается. Неизбежно после прививки с кем-то что-то может произойти", – сказал собеседник.

Он заметил, что скорее всего выяснится, что эти побочные эффекты просто совпали с вакцинацией по времени.

"Такой безответственный шаг как приостановка использования вакцины – и то, что после этого говорят, только вызывает еще больше сомнений, у людей, настроенных против вакцинации", – считает он.

Чаплинскас заверил, что образование сгустков крови - распространенное заболевание, поэтому неверный подход связывать это с вакцинацией.

"Ситуацию осложняет тот факт, что COVID–19 - это болезнь кровеносных сосудов, можно так сказать. Он повреждает кровеносные сосуды. Если у человека проблемы с системой кровообращения, то при коронавирусе у него часто бывают осложнения. Поэтому если люди решать, что прививка может вызвать такие осложнения, будут сделаны далекоидущие неверные выводы. Пока нет доказательств того, что вакцина это делает", – сказал он.

Собеседник считает, что из-за приостановки вакцинации вакциной AstraZenecа потеряют много времени.

"Неизвестно, удастся ли восстановить доверие в этом сезоне. Это одна сторона медали. Но одна из проблем в Литве - невозможность предусмотреть, что будет дальше, какими будут последствия, причины. Если вызвали сомнения в связи с вакциной, могут вызвать в связи с использованием масок. Мы понимаем, сколько нелогичных решений было связано с мобильностью", – перечислял проблемы Чаплинскас.

Он согласен с тем, что вакциной AstraZenecа сейчас должны прививаться все желающие.

"Надо снизить планку и разрешить вакцинацию тех, кто понимает необходимость и хочет прививаться", – сказал специалист, заметив, что сейчас вирус умнее человека, поэтому выигрывает в этой гонке.

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