В ЕП рассмотрят вопрос преследования судей и прокуроров, работавших над делом 13 января

В четверг Комитеты Европарламента (ЕП) по Иностранным делам и по Гражданским свободам, юстиции и внутренним делам рассмотрят на совместном заседании вопрос преследования со стороны России литовских судей и прокуроров, которые работали над делом о событиях 13 января 1991 года.

В заседании должны принять участие министр юстиции Литвы, представители Судейского совета, Генпрокуратуры, Интерпола, Еврокомиссии, подразделения Европейского судебного сотрудничества Eurojust.

В декабре 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что судьям Вильнюсского окружного суда Виргинии Пакальнике-Тамошюнайте, Артурасу Шумскасу и Айноре Корнелии Мацявичене заочно были предъявлены обвинения в вынесении якобы заведомо незаконного приговора в отношении граждан России.

В марте 2019 года судьи Вильнюсского окружного суда признали бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Большинство из них были осуждены заочно.

В последние месяцы литовские политики на разных уровнях обращались за помощью к партнерам по ЕС и НАТО с тем, чтобы литовские судьи были защищены от преследования, осуществляемого Москвой.

13 января 1991 года советская власть при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза. Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек были ранены.

Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного Сейма, которое охраняли тысячи людей.

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