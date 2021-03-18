Коронавирус в Литве: 522 новых случая, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 7019 молекулярных тестов (ПЦР), 831 антигенный тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 234,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,9%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 207 тыс. 469 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 192 тыс. 922 человека, декларировано 149 тыс. 27 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7054 человека, декларированное число больных составляет 50 тыс. 949.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3442 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6950 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2452 человека, второй дозой - 6926.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 269 тыс. 135 человек, обеими дозами – 111 тыс. 907 человек.

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