На смену солнечной погоде в Литву придет снег

В четверг Литва останется в зоне низкого давления. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном снег.

В Литву идет арктическая масса воздуха, температура будет подниматься понемногу – в большинстве районов ожидается 2–3 градуса тепла. Немного теплее 4-5 будет лишь местами на юго-западе.

В пятницу ночью осадков будет меньше. Снег будет идти в основном на северо-западе. Прояснений не прогнозируют. Местами возможен гололед. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, который усилится на западе страны. Ночью будет 2–7 градусов мороза.

В пятницу днем по-прежнему будет облачно, в большинстве районов выпадет небольшой снег. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Днем будет от 1 градуса мороза до 3-4 градусов тепла.

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