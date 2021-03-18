В интервью на LRT министр 18 марта сказал, что в "ближайшие дни или часы" он надеется получить благоприятный ответ Европейского агентства по лекарственным средствам, однако он признал, что после того как ряд европейских стран приостановил вакцинацию с помощью этой вакцины, ее имиджу был нанесен серьезный удар.

"Сейчас, поскольку вся наша логистика и стратегия вакцинации была обусловлена только вакцинацией приоритетных групп, видимо, примем иные решения в отношении этой вакцины, может быть, изменим решения, может быть, разрешим прививаться ею всем желающим. Но окончательные решения еще не приняты", – сказал министр, отвечая на вопрос, как восстановить репутацию вакцины.

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По его словам, репутация вакцины серьезно пострадала, когда разные страны Европы стали приостанавливать вакцинацию.

"Хочу повторить, некоторые страны, например, Франция, Германия, Испания, Италия приостанавливают, я уже не представляю, насколько авторитетным должен быть литовский эксперт, чтобы убедить сомневающегося человека прививаться AstraZeneca", – сказал Дулькис.

"Я думаю, не было хорошего решения, было плохое и самое худшее", – прибавил он.

Литва последовала примеру ряда европейских стран ЕС и во вторник вечером остановила вакцинацию вакциной AstraZeneca, хотя в тот же день утром и Дулькис и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните уверяли, что приостанавливать вакцинацию не планируют.

Европейское агентство по лекарственным средствам решает вопрос этой вакцины 18 марта.

Решение о приостановке вакцинации было принято после рекомендации Государственной службы контроля над лекарствами, которая получила информацию о трех случаях тромбоэмболии после вакцинации, однако у службы нет доказательств того, что это связано именно с вакцинацией.

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