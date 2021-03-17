Правительство Литвы разрешило с понедельника вернуть в школу учеников начальных классов 45 самоуправлений

Обучение в начальных классах с понедельника будет возобновлено в 45-ти самоуправлениях, постановило в среду правительство Литвы.

Возобновить обучение смогут те самоуправления, в которых количество новых случаев заражения коронавирусом за две недели на 100 тыс. жителей менее 200.

Начальная школа возобновить работу в ряде крупных городов - в Каунасе, Паневежисе, Шяуляй, Алитусе, однако массово школы не откроются в Вильнюсе, Клайпеде - здесь смогут работать лишь несколько школ, которые обеспечат сборное тестирование.

Выделено 15 "худших" самоуправлений

В изменениях, которые представил министр здравоохранения Арунас Дулькис, предусмотрено, что в этих самоуправлениях обучение учеников младших классов будет проходить смешанным способом при обеспечении правил, которые предусмотрены оперативным руководителем экстремальной ситуацией, - управление потоками людей, сохранение безопасной дистанции и другие необходимые условий по охране здоровья, соблюдению гигиены, обеспечению необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Контактное обучение будет возобновлено в следующих самоуправлениях: Акмянского района, города Алитус, Алитусского района, Аникщяйского района, города Бирштонас, Биржайского района, города Друскининкай, Электренайском, Игналинского района, Йонавского района, Йонишского района, Юрбаркского района, Кайшядорского района, Калварийском, Молетского района, Пагегяйском, Пакруойского района, города Паланга, Пасвальского района, Плунгского района, Пренайского района, Радвилишского района, Расейняйского района, Риетавском, Рокишкского района, Скудского района, Шакяйского района, города Шяуляй, Шяуляйского района, Шилальского района, Шилутского района, Таурагского района, Тяльшяйского района, Укмяргского района, Вилкавишского района, Зарасайского района.

В остальных 15-ти самоуправлениях будет продолжаться обучение в дистанционном формате, ученикам будет позволено приходить в классы только в рамках пробных проектов, когда обеспечено тестирование школьного сообщества сборным методом ПЦР.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на заседании правительства заявил, что различные решения для самоуправлений предлагаются на фоне наблюдения снижения случаев заражения коронавирусом в некоторых из них, т.е. послабления предлагается ввести "в некоторых самоуправлениях, в которых показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней на 100 000 жителей ниже 200".

Премьер-министр Ингрида Шимоните позже на пресс-конференции пояснила, что в указанных 45-ти самоуправлениях перед возвращением к обучению младшеклассники не будут обязана сдать тесты на коронавирус сборным методом – это будет требоваться только в тех самоуправлениях, где плохие эпидемиологические показатели.

„Требование действует для тех самоуправлений, где самая плохая эпидемиологическая ситуация – для Вильнюса, других самоуправлений, где количество случаев заражения превышает 200. В тех самоуправления, где ситуация лучше, не будет обязательных тестов“, - добавила И. Шимоните

Также премьер-министр отметила, что провести такие тесты всем ученикам во всех самоуправлениях было бы “сложно выполнить технически”, так как для этого нужны значительные ресурсы – лаборатории, собирающие пробы и проводящие исследования специалисты, IT-решения.

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