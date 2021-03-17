Руководство Литвы поздравило Ирландию с Днем святого Патрика

Руководство Литвы поздравляет Ирландию с национальным праздником – Днем Св. Патрика. По этому случаю в среду здание парламента Литвы будет подсвечено зеленым цветом.

Президент Литвы Гитанас Науседа от имени всех жителей страны поздравил ирландского коллегу Майкла Д. Хиггинса и пожелал Ирландии многих лет процветания, а ирландцам – здоровья и всестороннего успеха.

Литовский руководитель отметил, что Литву и Ирландию связывают дружественные двухсторонние отношения, общеевропейские ценности, общий подход ко многим вопросам глобальной повестки.

"Успешно сотрудничая в рамках Евросоюза, мы вместе решаем актуальные политические, экономические вопросы, вопросы безопасности. Сегодня мы должны быть едины как никогда, чтобы преодолеть вызовы пандемии, обеспечить безопасность граждан и скорейшее восстановление экономики наших стран", – говорится в поздравлении Г. Науседы.

Он с удовлетворением отметил, что у литовцев много возможностей изучать родной язык в ирландских школах и укреплять связи и сотрудничество между Ирландией и Литвой.

Премьер-министр Ингрида Шимоните также акцентировала важность общности.

"Я рада тому, что обширная процветающая община литовцев в Ирландии и прекрасные ирландцы в Литве поощряют искреннюю дружбу и единство наших стран", – говорится в поздравлении премьера.

По словам И. Шимоните, Литва и Ирландия придерживаются твердой проевропейской позиции и пестуют жизненно важные интересы в поощрении единства и процветания Европы, оба государства должны продолжать совместную работу на укрепление активного сотрудничества на всех уровнях.

Несмотря на то, что праздник омрачает пандемия, глава правительства Литвы пожелала ирландскому коллеге Майклу Мартину и всем жителям Ирландии радости и национальной гордости.

В честь Дня Св. Патрика в среду вечером зеленым цветом будет подсвечено и здание Сейма Литвы.

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