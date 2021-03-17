ACEA: спад продаж новых автомобилей в Литве - один из самых значительных в ЕС

В январе-феврале этого года сокращение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых значительных во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

За два месяца в Литве был продан 4541 новый автомобиль – на 46,5% меньше, чем в январе-феврале 2020 года. В Латвии продажи новых автомобилей сократились на 26,3% до 2067, в Эстонии – на 8,8% до 3612.

Более значительным, чем в Литве, сокращение продаж новых авто в январе-феврале фиксировалось лишь в Португалии (на 47,1%).

В феврале, по сравнению с тем же месяцем 2020 года, в Литве продажи новых автомобилей упали на 47,5% до 2235, в Латвии – на 18,3% до 1078, в Эстонии – на 3,6% до 1630.

В целом в ЕС продажи новых машин за два месяца этого года сократились на 21,7% до 1,498 миллиона.

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