В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения

В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию через Клайпедский порт контейнер с оборудованием, которое можно использовать для производства оружия массового уничтожения. Это выяснили журналисты портала Delfi вместе с Альянсом белорусских расследователей. Таможенный департамент Литвы проверил контейнер, но назад в Беларусь его не вернул.

Старший советник отдела процедур Таможенного департамента Литвы Роландас Юрайтис сказал Delfi, что это был товар двойного назначения.

В случае с товарами двойного назначения лицензии выдают только на экспорт. Ни для импорта, ни для транзита лицензии не нужны.

"Если бы речь шла о военных товарах (из списка военных товаров), тогда нужна была бы лицензия, но лицензия на транзит (из третьей страны в третью). В данном случае мы говорим о товаре двойного назначения, при его перевозке через Литву лицензия не нужна. Итак, лицензия на экспорт должна быть представлена белорусским таможенникам, а не нам", – сказал Юрайтис.

17 марта запланировано закрытое заседание парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, на котором обсудят вопрос контроля стратегических товаров и товаров двойного назначения, однако председатель комитета Лауринас Кащюнас не мог подтвердить Delfi, что такое заседание связанно именно с вышеупомянутым случаем.

"Я не знаю, может, нам расскажут и эту историю и так может быть. Просто мы поднимаем вопрос, все ли в порядке. Хорошо ли мы все проверяем, нет ли каких-то схем", – сказал он.

История этого контейнера началась в 2012 году, когда представитель Саудовской Аравии Турки Сауд Мохаммед Аль-Сауд и представитель Беларуси Александр Билдюкевич в Эр-Рияде подписали договор на сумму 1,37 млн. долларов США об объекте „The technology and pilot installation for electrochemical deposition of copper and it application for valuable products production“.

Т.е. электро-химической технологии для окисления меди и опытная инсталляция с применением для производстве ценной продукции.

Белорусские журналисты выяснили, что вышеупомянутый гражданин Саудовской Аравии стал почетным членом Белорусской национальной академии наук за инвестиции в 40 млн. долларов США.

В документе сказано, что белорусский институт обязуется доставить университету короля Абдул-Азиза оборудование, определяющее содержание оксида и диоксида азота. Как известно, диоксид азота используют для оксидации ракетного топлива. Также известно, что Саудовская Аравия разрабатывает свою ракетную программу по созданию баллистических ракет.

Sutartis Foto: Baltarusijos tyrėjų aljansas

Белорусские журналисты выяснили, что это оборудование было произведено Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований и установлено в морском контейнере.

MSUU3410046 Foto: Baltarusijos tyrėjų aljansas

MSUU3410046 Foto: Baltarusijos tyrėjų aljansas

Важно, что у каждого контейнера есть свой номер, номер этого контейнера - MSUU3410046.

Гендиректор Клайпедского порта Вайдотас Шилейкас сказал Delfi, что этот контейнер привезли на машине (номер FGR 577), он был опломбирован.

"Контейнер с охраняемой площадки погрузили на судно Frederik 11 августа 2018 года", – сказал он. Из представленный Шилейкасом документов видно, что перевозчик контейнера - ЗАО Ridpus, представитель океанической линии Yang Ming в Литве ЗАО OLA Overseas Liner Baltic.

Товар в контейнере охарактеризован как: "Промышленное оборудование для окисления органических соединений (контейнер MSUU3410046 входит в состав оборудования)". Отправитель – Беларусь, получатель – Саудовская Аравия.

"Контейнер прибыл в Литву 28 июля 2018 года, на КПП Шальчининкай. Было сказано, что товары:"Промышленное оборудование для окисления органических соединений". Оно установлено в контейнере. Значит, товар - сам контейнер. Это не тара для транспортировки, а комплект.

Foto: Baltarusijos tyrėjų aljansas

В Шальчининкай груз был направлен в "красный канал" на тщательный осмотр. Во время проверки не установили ничего незаконного, нелегального, нарушений не было установлено.

Это оформили в декларации, с которой груз отправился в Клайпеду. Там по "зеленому каналу" 11 августа погрузили на судно Frederik, и отправили в Саудовскую Аравию. Отправитель – Беларусь", - сказал Юрайтис.

"Есть ли тут какие-то международные нарушения? Беларусь утверждает, что это товар двойного назначения. Оборудование было предназначено для производства ракетного топлива.

Может быть, они правы. Какие законы нарушены? Беларусь подписала международные соглашения об оружии массового уничтожения и т.п.

В Беларуси также есть контроль экспорта, товары должны перевозиться со специальными лицензиями. Как Беларусь их выдает, я сказать не могу.

Вопрос в том, было ли что-то нарушено в Литве? Мы руководствуемся регламентом ЕС номер 428 по контролю за товарами двойного назначения. Лицензии выдает Министерство экономики и инноваций, тут есть несколько нюансов.

В случае с товарами двойного назначения лицензии выдают только на экспорт. Ни для импорта, ни для транзита лицензии не нужны. лицензия на экспорт должна быть представлена белорусским таможенникам, а не нам. Мы можем попросить ее как дополнительный документ, но это необязательно, мы не просим ее.

В регламенте номер 428 есть понятие "транзит". Также упоминается, что страна может остановить перевозимые транзитом грузы, если есть информация разведки о том, что это груз необходимый для осуществления программы создания оружия массового уничтожения.

Может, это оборудование и предназначено для производства ракетного топлива, но была ли у нас информация разведки? По закону, мы можем только остановить такой груз и вернуть его назад", - продолжил он.

Юрайтис напомнил, что, к примеру, в 2019 году в Литву из Беларуси пытались ввезти системы для запуска ракет, но их не пропустили.

"По данным МИД (полученным из Таможенного департамента), упомянутый вами контейнер везли через Литву транзитом из Беларуси в Клайпедский порт, его декларировали как "Промышленное оборудование для окисления органических соединений".

МИД не может оценить, отвечает ли декларированное назначение товара реальной и были ли в Беларуси должным образом оформлены все установленные законами процедуры по контролю за стратегическими товарами, т.е., нужно ли было белорусское разрешение на экспорт.

Контроль товаров двойного назначения регламентирует регламент Совета ЕС Nr. 428/2009. Он описывает режим экспорта, пересылки, контроля связанных с посредничеством и транзитом услуг, когда речь идет о товарах двойного назначения. В соответствии с этим актом, при транзите через территорию ЕС товаров двойного назначения из третьих стран, транзитная лицензия не требуется. Транзит можно запретить, если товар может быть использован для создания оружия массового уничтожения или для создания, производства, присмотра, хранения и т.д. предназначенных для его переноски ракет, можно также требовать разрешения, если товары предназначены для военных целей или их пересылают в страны, в отношении которых применяются международные санкции.

Саудовская Аравия подписала договор о нераспространении ядерного оружия, другие международные соглашения и юридически обязалась не приобретать ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения. В отношении Саудовской Аравии не применяют никаких международных санкций. Эти обстоятельства учитывались бы при решении вопроса лицензии экспорта стратегических товаров в эту страну. Однако каждая заявка на выдачу лицензии на импорт, экспорт, транзит или посредничество оценивается индивидуально, с учетом законов Литвы и ее международных обязательств. В конкретном случае не поступала заявка на выдачу транзитной лицензии, поэтому оценка не проводилась", - указал в своей оценке МИД Литвы.

