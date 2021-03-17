Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец

Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад. Владелец магазинов сети Norfа и одноименной группы, гендиректор компании Rivona в передаче Delfi TV рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться во время становления бизнеса.

– Каково ваше настроение во время карантина?

– С точки зрения бизнеса, все неплохо, но по-человечески очень хочется уже вырваться на свободу или улететь. Почти год у меня не было никаких событий в бизнесе, никаких выставок, я соскучился по этому.

– Вас часто цитируют СМИ, вы не чураетесь публичности. Вы сознательно выбрали такую позицию?

– Сначала я к этому относился отрицательно, но ведь кто-то должен комментировать, рассказывать, что у нас происходит, компания немаленькая. Важно и то, что я всесторонне знаком с процессом.

– Вы входите в число самых богатых людей Литвы. Какими привилегиями богатого человека вы пользуетесь? Важна ли для вас роскошь? Вы экономный человек?

– Я пользуюсь автомобилем, жильем, усадьбой, рабочим местом... Есть потребности, хочется, чтобы они были качественными. На цену продуктов я не смотрю, но ведь нельзя съесть больше, чем возможно.

– Что вас побудило заняться бизнесом?

– Мое детство пришлось на советский период, тогда о своем бизнесе нельзя было и мечтать. Но попадаешь в 90-ые, положение родителей не дает никаких гарантий, ты понимаешь. что должен позаботиться о себе. Так появился бизнес.

– Сейчас, когда говорят о бизнесе, говорят о стартапах и инвестициях. В 90-е все было иначе. Вы начали с торговли ластиком и карандашами. Каким был ваш первый магазин?

– Там были деревянные полки, назвать это магазином... Мы допустили много ошибок. Но критикам говорим - покажите, что вы сделали.

– Сегодня у вас в Литве есть 200 магазинов. Как вы собрали первый капитал?

– Мы не участвовали в приватизации. В начале радостью было, когда в месяц зарабатывали 1000 долларов, сейчас непонятно, чему радовались-то. До 2000 г. годовая прибыль была 100 000 литов, а потом произошел скачок, за год открыли 30 магазинов. Тогда было сложно с деньгами. Помню, арендуем помещение, а денег на оборудование магазина нет. Обставляем магазин всем, что есть под рукой.

– Вашему бизнесу больше 20 лет. Как вы считаете, что меняет отношение к бизнесу?

– Я думаю, политикам на руку очернение бизнеса, чтобы улучшить свой имидж. Когда делаешь что-топлохо, с чем-то надо бороться. Если проходят выборы, то ТЦ становятся злом, иногда это зло – другие секторы. Но сегодня ни государство, ни люди без бизнеса не выжили бы. А что касается прибыли – бизнес создан ради прибыли. Если он не будет получать прибыль, то не сможет развиваться и идти вперед.

– Но ведь бизнес иногда компрометирует себя. Как вы реагируете на финансовые скандалы?

– Многие скандалы - результат отношений между государством и бизнесом, вопрос - кто больше виноват. Я думаю, тут все пополам, поэтому надо думать, что происходит. Часто хотят сделать так, чтобы бизнес проштрафился.

– Сталкивались ли вы с такими провокациями?

– Сложно знать на сто процентов. Но, думаю, да.

– Когда было самое сложное время?

– Когда столкнулся с проблемами и не решил их – это сегодняшняя проблема. Но важно не опускать рук и решать проблемы.

Было такое, когда думал, что нашему бизнесу конец – так было в 1998 г. во время российского кризиса, я уже думал о закрытии компании, не о банкротстве.

– А как с пандемией?

– Перемены бывают всегда. Сначала мы начинаем винит власть, других предпринимателей, окружение, но если кто-то может заработать, а ты – нет, надо уходить. В прошлом году мы закрыли один бизнес – у нас было 50 тягачей, которые ездили за границу, этим занимались все в Литве, а мы отказались, не было прибыли. Но я никого в этом не виню.

– Ваш совет, как пережить сложное время?

– Всех это разозлит, но... Я понимаю всю сложность периода, но чем мрачнее зима, тем красивее весна. Крутой, серьезный предприниматель всегда находит выход.

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