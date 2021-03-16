Покупатели уверяют, что очень ждали открытия магазинов, поскольку некоторые товары невозможно купить по интернету.
"Я очень ждала открытия магазина Ikea. Здесь очень привлекательные товары, качественные и по доступной цене. И вживую все выглядит иначе. Мне нужно кое-что из мебели и посуды", – сказала одна женщина.
"Соскучились. Хочется куда-то сходить. Конечно, ждали. (...) Пришли, потому что открылись магазины, нам особенно ничего не нужно, но весна, хочется куда-то сходить, в магазин, на концерт, пока можно только в магазин", – сказала покупатель.
"Нужны были кое-какие товары, которые по интернету нельзя купить", – сказала другая покупатель.
Мужчина сказал, что покупал всякие мелочи, которые по интернету покупать неудобно.
"В интернете надо покупать на определенную сумму, на 20-30 евро, как в Senukai, так и в Ermitažas, если меньше, приходится платить больше за товары", – сказал еще один покупатель.
Продавцы сказали, что покупатели больше ценят физические магазины, чем электронные.
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