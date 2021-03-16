Глава Минздрава Литвы: я сам лично привьюсь вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис 16 марта во время правительственного часа в парламенте оценил эпидемиологическое положение в стране. Он сказал, что нынешняя ситуация позитивный настрой не вызывает. Он также заверил, что как только в Литве появиться необходимое количество вакцины, он лично привьется вакциной AstraZeneca.

Министр сказал, что в последние 5 недель ситуация стабилизировалась.

"Вспомните, сколько проблем у нас было. В декабре больных было столько, что мы лидировали в мире и в Европе по показателям, лидерами в которых не хотелось быть. В декабре показатель новых случаев на 100 000 жителей за 14 дней был 1500 человек. С этой корки мы спустились, сейчас этот показатель 220. Но последние 5 недель у нас держится этот показатель", – сказал Дулькис, заметив, что это не позитивный показатель.

Глава Минздрава напомнил о высокой смертности.

"Я хотел бы напомнить, что во время пандемии в Литве умерло больше людей, по сравнению с годовыми показателями последних 20 лет. Очень много умерло во время второй волны", – сказал он.

По словам Дулькиса, сейчас количество пациентов в стационарах в три раза меньше, чем в декабре-январе.

"Было такое, когда были заняты 95% коек в реанимации. Сейчас такая ситуация наблюдается в Польше, Болгарии.Сейчас занятость коек у нас составляет 50–55%", – сказал министр.



"Мы с беспокойством наблюдаем за данными в Каунасе, Вильнюсе, там снова открывают дополнительные отделения. В Вильнюсе заняты около 70% коек. Это беспокоит", – сказал Дулькис.

Социал-демократ Альгирдас Сисас спросил у министра, что будут делать с вакциной AstraZenecа, которой жители Литвы не хотят прививаться.

Дулькис ответил, что как только появится такая возможность, он сам привьется ею.

"Если во втором квартале мы получим значительное количество вакцины, мы пригласим политиков, известных людей, руководителей делать прививки и показать пример. Я лично привьюсь AstraZeneca", – сказал Дулькис.

Delfi напоминает, что, по данным Департамента статистики, в Литве двумя дозами вакцины привиты 9,32% жителей.

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