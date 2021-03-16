О таких намерениях администрация президента проинформировала некоторых членов Сейма, сообщили во вторник BNS три информированных источника.
Представители президента и сам Г. Шимкус отказались комментировать кандидатуру.
По Конституции президент представляет на утверждение Сейму кандидатуру председателя совета директоров Банка Литвы (Центробанка).
Срок полномочий теперешнего главы центрального банка Витаса Василяускаса завершается 7 апреля.
Г. Шимкус начал работать в Банке Литвы в 2002 году и за 18 лет работы подни
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!