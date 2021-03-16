Источники: на пост главы Центробанка президент может предложить кандидатуру Шимкуса

Президент Гитанас Науседа планирует предложить на пост председателя совета директоров Банка Литвы (Центробанка) кандидатуру члена совета директоров Гедиминаса Шимкуса или своего советника Симонаса Крепшту.

О таких намерениях администрация президента проинформировала некоторых членов Сейма, сообщили во вторник BNS три информированных источника.

Представители президента и сам Г. Шимкус отказались комментировать кандидатуру.

По Конституции президент представляет на утверждение Сейму кандидатуру председателя совета директоров Банка Литвы (Центробанка).

Срок полномочий теперешнего главы центрального банка Витаса Василяускаса завершается 7 апреля.

Г. Шимкус начал работать в Банке Литвы в 2002 году и за 18 лет работы подни

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!