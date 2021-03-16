Новые ограничения в Литве достаточно жесткие: полиция рассказала, как все будет проходить

Полиция Литвы для контроля за мобильностью организует мобильные или стационарные посты на подъездах ко всем муниципалитетам. Будут проверять всех въезжающих и выезжающих.

Часть въездов будет перекрыта техническими средствами, будут оборудованы видеокамеры или установлены знаки. На каждом посту будут как минимум двое полицейских, в местах интенсивного движения будут работать помощники полиции, стрелки и т.д., информирует Департамент полиции.

Если у жителей возникнут какие-то вопросы, можно звонить по номеру 8 700 60 000, в понедельник-четверг с 7 до 20 ч., в пятницу - с 7 до 18:45 ч.

ВНИМАНИЕ - все вопросы на посту будет решать главный постовой. Если возникнут разногласия, водители могут просить вызвать его для решения вопроса проезда.

Ответы на самые распространенные вопросы:

Д 16 марта 2021 года ограничено передвижение между муниципалитетами, в которых заболеваемость составляет 200 и больше случаев на 100 000 жителей за 14 дней:

До 1 апреля сохраняется запрет на мобильность между Биржайским и Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Паневежисом и Паневежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

В силе остается разрешение на мобильность в круговых муниципалитетах.

Примеры:

1) Житель Вильнюса может поехать в Вильнюсский район, но не может поехать в Тракайский район или Пренайский район;

2) житель Каунасского района может ездить в Кельмеский район, но не может поехать в Вильнюсский;

3) Житель Паневежиса не может поехать в Палангу.

По-прежнему есть исключения - можно ездить в другой муниципалитет по работе, к врачу,дляокказания помощи человеку, который не может позаботиться о себе, на похороны.

На похороны в муниципалитет, сообщение с которым запрещено, могут ездить только близкие родственники.

Например, если умирает мать мужа, проживающая в другом муниципалитете и похороны проходят в другом муниципалитете, то на похороны может поехать только он сам, но его жена и дети - не могут. Если похороны проходят в том же муниципалитете, то на них может присутствовать вся семья.

На похороны к другу в другой муниципалитет попасть не удастся.

В силе остается требование проезда в одном автомобиле двух человек или членов одной семьи.

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