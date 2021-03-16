Президент: активная вовлеченность военных в международные операции укрепляет безопасность Литвы

Президент Гитанас Науседа завил, что активное вовлечение военных страны в международные операции укрепляет и безопасность Литвы.

"Действуя вместе с союзниками и партнерам, мы накопили ценный опыт и направляем позитивные сигналы о профессионализме и прекрасной подготовке наших военных. Активное вовлечение в международные операции укрепляет безопасность и нашей страны", – цитируются в пресс-релизе администрации президента слова главы государства.

Участие литовских военных в международных операциях во вторник он обсудил с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и командующим армией генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом.

По словам Г. Науседы, участие в международных операциях закрепляет и роль Литвы как активного участника глобальной безопасности и надежного союзника.

На встрече обсуждалось участие в отдельных международных операциях и миссиях, их результаты, миссия НАТО в Афганистане, и проходящая сейчас дискуссия о ее судьбе.

Сейм предоставил мандат для участия литовских военных и гражданских служащих Министерства обороны в 11-ти международных операциях и миссиях.

Литовские военные сейчас служат в Афганистане, Ираке, Косово, Украине, Мали, в Центральной Африканской Республике, а также участвуют в морских операциях в Индийском океане и в Средиземном море.

В конце этого года Госсовет по обороне под руководством президента будет решать вопрос об участии литовских военных и гражданских служащих Минобороны в международных операциях в 2022–2023 годах.

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