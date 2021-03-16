Депутат: информационная кампания вакцинации напоминает похороны

Бывший министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига считает, что ограничение мобильности в стране действует слишком долго. По его словам, власти игнорируют тот факт, что психологическое состояние жителей неважное, люди демотивированы. Он не жалеет критики и в адрес коммуникационной кампании, связанной с вакцинацией.

Верига отмечает, что психологическое состояние людей плохое, это приводит к тому, что люди злостно не соблюдают карантин, поскольку ограничения действуют слишком долго.

"Люди устали, и мне кажется странным, что правительство не измеряет эту "психологическую температуру. Насмехаются над всеми измерителями чувств. (…) Не хотите ими пользоваться, проведите опросы, спросите у общества. Это недорого и несложно – как чувствуют себя люди? (…) Людям все надоело, они устали от новостей, от страха, они просто перестают слушать", – сказал журналистам Верига.

По его словам, власти больше не говорят о необходимости соблюдать правила гигиены и эпидемиологической безопасности – носить маски, дезинфицировать руки, не собираться группами.

"Ведь сама поездка - не проблема, а в том, что мы делаем, поехав. Носим ли маску, соблюдаем ли другие требования. Почему об этом не говорят? Люди ведь могут куда-то съездить, выпустить пар, снизить напряжение. Важно только, вести себя безопасно - надевать маску, мыть руки и т.д.", – отметил экс-министр.

По его словам, переболевшие люди, у которых есть иммунитет, могут пользоваться некоторыми услугами.

"Я не называл бы это привилегией, но это защита де-факто, она есть у человека. Я не понимаю почему они могут в чем-то вести себя свободнее. Это тоже демотивирует. (...) Мне кажется естественным, если люди, у которых есть антитела, переболевшие или привитые – почему они не могут встречаться, перемещаться между муниципалитетами, ездить в санатории? Пусть плещутся в бассейнах и будут счастливы и предприниматели и люди. Не все, но это может быть мотивом для желающих прививаться", – заметил Верига.

Верига критиковал и кампанию по вакцинации "Плечо за свободу".

Kampanija "Petys į laisvę" Foto: Stopkadras

"Мне эта кампания напоминает похороны. Стоят люди на фиолетовом фоне – такой фиолетовый цвет используют на похоронах. Кого мы хороним? В Израиле приходящим на прививки людям дают мороженое. Люди и без того плохо себя чувствуют психологически, так все это не прибавляем им энтузиазма", – считает политик.

По словам Вериги, муниципалитеты могли бы побуждать людей больше доверять прививкам. Он сказал, что теперешняя кампания направлена на образованных жителей, kadкоторые и без того доверяют науке и вакцине, а скептики остаются со своими сомнениями.

"Я думаю, что люди больше доверяют мэру своего района, он мог бы привиться публично. Мы несколько раз предлагали – привейте членов правительства, парламента, вакцины много не потребуется, так как многие переболели, другие уже привиты. Сделайте это публично, ведь есть люди, которые говорят - сначала сами привейтесь, если выживите, мы тоже привьемся. Шутки шутками, но некоторые говорят это всерьез", – заметил Верига.

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