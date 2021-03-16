Протест гостиниц и ресторанов в Литве: мы на дне, а власть говорит – денег нет

Кровати, столы под черными скатертями и похоронные венки, – такую картину можно было увидеть во вторник в полдень на площади им. В.Кудирки в столице Литвы. Там состоялась акция протеста, "последний ужин", в которой приняли участие руководители литовских гостиниц и ресторанов. Они утверждают, что уже год живут без помощи государства, если весной они не получат помощи, то им придется закрыть свой бизнес.

16 марта – ровно год с того дня как гостиничный и ресторанный сектор, по словам инициаторов акции, живет без помощи.

"Цель протеста - обратить внимание правительства Литвы на агонию сектора", – открыто заявляет президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

Она уверяет, что рестораны и гостиницы ничего не получили, кроме возможности взять льготный кредит и позже заплатить налоги.



"Гостиницы не получили никакой помощи, поэтому акция проходит по всей Литве, основные ее акценты - в крупных городах Каунасе и Клайпеде. Мы уже не в состоянии выживать.

Рестораны понемногу стали получать субсидии, но там так много дополнительных требований, чтобы эту помощь никто не смог получить", – заметила она, сказав, что на все вопросы сектор власти отвечает им одно: "Денег нет".

"Мы видим, что другим раздают миллионы, но я могу сказать, что мы достигли дна", – заметила Шишкаускене, указав, что в этом секторе работают 44 000 человек, если рабочие места не сохранятся, все они окажутся на учете в Службе занятости, где деньги им будет платить правительство.

"Зарплаты у людей не минимальные, поэтому мы не понимаем, почему бизнесу не помогают", - заметила она и заверила, что бизнес уже потерял 304 млн. евро, заплатил 179 млн. евро налогов.

"Гостиницы и рестораны просили у властей 16 млн. евро перед началом отопительного сезона. Мы все время находимся в позиции просителей. Чиновникам следует подумать, кто их содержит", - сказала Шишкаускене.

Она сказала, что сегодня гостиницы и рестораны держатся только за счет кредитов, которые рано или поздно придется отдавать.

"Сначала рестораны получали компенсацию на аренду, во время первой волны, а сейчас ничего. Масса ресторанов просто обанкротится, бизнес умирает. Арендодатели берут полную сумму аренды, несмотря на то, что ресторан не работает. Для ресторанов угроза – аренда, для гостиниц – коммунальная плата, охрана, компьютерные системы. А мы год в таком положении", – заметила Шишкаускене, сказав, что массовые банкротства не за горами.

Акция протеста в Каунасе:

Акция протеста в Клайпеде:

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