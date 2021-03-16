Швеция разрешила проведение исследований морского дна для Harmony Link

В связи с тем, что Литва и Польша планируют прокладку морской перемычки линий электропередачи Harmony Link, Швеция дала разрешение на проведение исследований морского дна в своей особой экономической зоне.

Разрешение, которое было запрошено весной прошлого года, было выдано операторам систем электропередач Литвы и Польши Litgrid и PSE в прошлую пятницу, сообщила литовская компания.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис приветствовал решение правительства Швеции и заявил, что это позволит подготовиться к дальнейшим этапам строительства Harmony Link.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале марта в разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой обещал рассмотреть вопрос разрешения на ближайшем заседании правительства.

Перемычка Harmony Link на дне Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Его стоимость - около 1,6 млрд евро.

Протяженность Harmony Link составит 330 километров, из которых 290 км будет подводная часть. Кабель пройдет в территориальных водах Литвы, Польши в Балтийском море, часть трассы пройдет по экономической зоне Швеции.

Кабель постоянного высокого напряжения (HVDC) мощностью в 700 мегаватт планирует проложить к 2025 году. Литве проект обойдется в 474 млн евро. 493 млн евро под литовско-польскую перемычку стран выделяет Евросоюз.

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