В Клайпеду пришел новый груз СПГ "Новатэка"

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) во вторник пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" – 25-ый в начавшемся в октябре новом газовом году.

Газовоз Coral Energy прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", и рано утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз доставил 15 тыс. кубометров СПГ.

В Клайпеду в прошлые выходные прибыл и восьмой крупный груз из США. Судно Cool Voyager прибыло с завода Sabine Pass с 138 тыс. кубометров СПГ.

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