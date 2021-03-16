Правительство не рассматривает возможности прекращения вакцинации препаратом AstraZeneca

Правительство Литвы не рассматривает возможность прекращения вакцинации от коронавируса получающим противоречивые оценки в обществе препаратом AstraZeneca, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Президент Гитанас Науседа также не отказывается от идеи привиться этой вакциной, заявила его советник.

„Конечно, какие могут быть сомнения “, – заявила во вторник его советник Аста Скайсгирите.

Г. Науседа в начале марта заявил, что готов привиться вакциной AstraZeneca, когда придет его очередь.

„Информация о вакцине AstraZeneca весьма противоречива. Всемирная организация здравоохранения отрицает те случаи, их отрицают и производители. В Литве о фатальных осложнениях также не сообщалось“, - отметил он.

Старший советник обратила внимание, что вакциной AstraZeneca привито уже около 17 млн человек во всем мире, а о „фатальных исходах, когда формировались сгустки крови“ сообщалось 37 раз.

„Если взять пропорционально и сравнить, то это количество невысокое, учитывая общее число вакцинированных“, - отметила А. Скайсгирите.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник заявила радиостанции Lietuvos radijas, что вакцина AstraZeneca зарегистрирована в ЕС, а Европейское агентство по лекарствам пока не подтвердило связи между образованием тромбов и вакциной. Решение стран ЕС о прекращении использования данной вакцины являются превентивными.

„Я сожалею о том, что сейчас, должно быть, будет происходить, так как все эти решения звучат как превентивные, однако для самой вакцины и ее репутации это не самые лучшие решения, так как оснований для принятия таких решений, скажем, наши соседи не имеют, говорят о превенции“, - отметила И. Шимоните.

Она также отметила, что остановка вакцинации принесет больше вреда, чем пользы.

Премьер отметила, что использование вакцины AstraZeneca не прекращает большинство стран.

Глава правительства заявила, что решение о прекращении использования препарата в Литве может быть принято, если будет соответствующая рекомендация Государственной комиссии по контролю за лекарствами, но пока такой рекомендации нет.

Несколько стран ЕС, в их числе и Латвия, временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. В четверг Европейское агентство по лекарствам созывает специальное заседание по поводу этой вакцины.

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