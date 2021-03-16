Президент Литвы на этой неделе посетит Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе планирует посетить Украину, это будет первый после карантина зарубежный визит.

Старший советник президента Аста Скайсгирите заявила, что этот визит планировался в конце прошлого года, но его пришлось отложить из-за распространения коронавируса.

„Президент рад, что у него будет возможность посетить Украину, выразить поддержку Литвы евроатлантической интеграции Украины. Это будет основное его послание в ходе этого визита. Также он подчеркнет, что Литва не забывает Украину, постоянно поддерживает ее территориальное единство, ее интегральность, суверенитет на всей ее территории“, - сказала во вторник А. Скайсгирите новостной радиостанции Žiniu radijas

В Киеве запланировано заседание президентских советов Литвы и Украины. Г. Науседа также выступит с речью в Верховной Раде, поприветствует проходящий в это же время бизнес-форум, почтит память жертв Голодомора и Майдана, проведет встречу с получившими ранения солдатами.

Советник также отметила, что главы Литвы и Украины также будут говорить о возобновленных военных действиях в Восточной Украине.

„Одной из версий, почему это делается, является включение в санкционный список Украины одного лица, близкого к президенту России В. Путину. Возможно, это своеобразная акция мести. Однако, как бы там ни было, факт, что военные действия стали интенсивнее, показывает, что желания урегулировать конфликт мирным путем у России, увы, нет. Поддерживаются действия сепаратистов, их военные действия“, - заявила А. Скайсгирите.

Во время визита в Киев Диана Науседене откроет Центр балтистики в Университете им. Тараса Шевченко.

А. Скайсгирите добавила, что уже запланированы визиты президента в Молдову и Грузию, а 25-26 марта Г. Науседа примет участие в заседании Совета глав стран Европы в Брюсселе.

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