"Карантин действует до 31 марта, я ни сколько не сомневаюсь, что он будет продлен. На каких условиях – будет зависеть от ситуации в ближайшие недели", – сказала LRT Шимоните.
Она сказала, что в некоторых муниципалитетах ситуация далека от оптимистичной. Шимоните заметила, что если ничего не изменится, некоторые муниципалитеты, где ситуация неплохая, могут рассчитывать на послабления на Пасху.
"Но давать какие-то обещания сегодня было бы безответственно", – заметила премьер-министр Литвы.
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