На большей части территории Литвы со вторника сняты ограничения мобильности 16 муниципалитетов закрыты

В Литве три месяца действовал запрет на мобильность внутри страны, со вторника этот запрет снят на большей части территории страны.

Однако, по решению правительства Литвы до конца марта ограничения сохранятся в 16 муниципалитетах.

До 1 апреля сохраняется запрет на мобильность между Биржайским и Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Паневежисом и Паневежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

Однако остается в силе разрешение на мобильность между кольцевыми муниципалитетами.

Ограничения продлили в тех муниципалитетах, где за последние 14 дней количество новых случаев COVID-19 на 100 000 жителей составило 200 у больше.

Напомним, что запрет на мобильность в Литве был введен 16 декабря 2020 года.

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