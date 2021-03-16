Весна в Литву не спешит: осадков будет меньше, но потепления пока не прогнозируют

ru.DELFI.lt

Поток западного воздуха, который нес в Литву осадки, иссяк. Сейчас осадков будет меньше. Однако весна в Литву не спешит.

Во вторник днем будет облачно с небольшими прояснениями, больше солнца прогнозируют на востоке страны. Местами еще пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и на юго-востоке страны. В среду облачность увеличится. Местами, в основном на востоке, возможны небольшие осадки, ночью будет идти снег, днем мокрый снег. Ночью местами прогнозируют туман, гололед. Ночью будет 0-4 градуса мороза, днем 3-6 градусов тепла. В четверг с севера придет холодный воздух. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 3-5 градусов мороза, днем будет всего 1-3 градуса тепла. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!