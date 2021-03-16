Обманувший немало жителей Литвы мошенник из Великобритании сравнил Шяуляйский СИЗО с Аушвицем

Гражданин Великобритании, который был осужден за мошенничество в Литве, вернувшись на родину, рассказал о проведенных в Шяуляйском СИЗО месяцах, он уверяет, что сидел с жестокими преступниками и пережил настоящий ад, пишет Anglija.today.

Гай Джейн (54 г.) в прошлом году был осужден за мошенничество, незаконную деятельность и подделку документов. Согласно материалам дела, его компания Atostogų sandėlis в 2010-2011 гг продала 126 путевок на разные курорты, но никаких услуг клиентам не оказала.

Также клиентов обманула и другая возглавляемая им компания - Amber promotions.

В общей сложности клиенты понесли ущерб на сумму 117 000 евро (тогда – около 400 000 литов), компании обанкротились, а их владелец исчез из Литвы.

Через несколько лет его задержали в Великобритании. 3,5 года, пока шел процесс экстрадиции он ходил с браслетом на ноге. В декабре 2019 г он был доставлен в Литву и осужден. В суде он признал свою вину, сожалел о содеянном.

Осенью 2020 г он был приговорен к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы, кроме того, ему придется возместить ущерб на сумму 70 000 евро.

Сейчас Джейн уже на воле, он уехал на родину. На прошлой неделе он рассказал о своем пребывании в Шяуляйском СИЗО английским журналистам и сравнил его с концлагерем.

"Судья был молодым. Во время заседания он был пьян. На судье была потная одежда, он бранился. Меня осудили несправедливо - в деле сплошная ложь", – заявил Джейн.

Он рассказал о Шяуляйском СИЗО. "Там было -15 градусов, стены обледенели. В полу дырка – это вонючий туалет. Я похудел на 22 кг, меня ни разу не осмотрел врач, я страдал от психологических проблем. Большая часть находившихся в СИЗО арестованных говорила по-русски, я по-русски не говорю, поэтому держался от них подальше. Со мной были закрыты жестокие педофилы и убийцы. Один раз меня поместили в камеру, где, как я потом понял, находились люди, развращавшие детей, поэтому меня считали одним из них. Люди там употребляют наркотики, которые туда забрасывают через выбитые окна, поэтому в СИЗО холодно. Там постоянно дерутся, однажды какой-то турок избил меня безо всякой причины, выбил мне зуб. Там все коррумпированы. В душ меня пускали раз в неделю, пока я не подкупил охранника сигаретами. Там приходится самим покупать туалетную бумагу. Я ел там макароны и хот-доги, которые покупал за присланные мне деньги. Условия, как в Аушвице", – сказал Джейн.

Он уверяет, что многие молодые заключенные совершают попытки самоубийства, но это никого не волнует.

Джейн был освобожден 17 февраля 2021 г, когда "другой судья признал его невиновным".

Он сказал, что на родине пытается восстановить ухудшившееся здоровье и готовит иск против Литвы из-за нечеловеческих условий, в которых ему пришлось находиться в СИЗО.

"Главный директор компаний был гражданин Мальты, а Мальта отказалась выдать его Литве из-за плохих условий в литовских тюрьмах, поэтому всю вину повесили на меня", – уверяет Джейн.

Он не отрицает, что был акционером вышеупомянутых компаний, а в Литву в 2009 году, по его слова, приехал, когда "друг" предложил ему работу.

В этом деле был и другой осужденный - в 2017 г. к лишению свободы был приговорен гражданин Литвы Нериюс Эреминас, который признал, что компании создавались для обмана людей. Третьему подозреваемому - гражданину Мальты и Австралии Ангело Франко Спитери не удалось предъявить обвинения, поскольку его не выдали Литве.

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