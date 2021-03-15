Климат меняется с угрожающей скоростью: через 40 лет пляжа в Паланге не останется

По словам профессора палеонтологии Вильнюсского университета Андрея Спиридонова, пляжа в Паланге (Литва), возможно, не останется в 2060 году: "Там, где был пляж – будет море, и море будет рядом с домами. Или даже не останется домов, поскольку периодически будут наблюдаться катастрофические наводнения, которые смоют дома как в Новом Орлеане. Люди оттуда уедут".

Однако глобальное потепление в будущем вызовет еще больше проблем.

Станет больше мест, где будет ощущаться нехватка питьевой воды, поэтому будет больше военных конфликтов.

Профессор Эгидиюс Римкус обратил внимание на то, что в Бангладеш, который в будущем затопит океан, живет 160 млн. человек: "Это больше, чем население России. Бангладеш – достаточно низкое место. что им делать? Им придется куда-то уехать: начнется массовое переселение народов".

Интересно, что сирийских беженцев отчасти можно также считать беженцами по вине климата.

"Перемены климата обострят все социальные конфликты. Часть сирийского конфликта связана с переменой климата. Речь идет о засухах, которые наблюдались три года (2006-2009 гг.) и это обострило уже существующие проблемы, привело к гражданской войне", – сказал докторант кафедры Гидрологии Юстинас Кильпис.

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