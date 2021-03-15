Эксперты: Китай может попытаться наказать Литву за Тайвань, но крупного ущерба не будет

Китай может попытаться наказать Литву за планы правительства открыть бизнес-представительство в Тайване, однако это, вероятно, не принесет большого экономического ущерба по причине ограниченных торговых связей, утверждают политические и экономические эксперты, с которыми беседовал журналист BNS.

Представители литовского бизнеса по-разному оценивают пользу представительства Литвы в Тайване.

Пересмотр отношений

В начале марта правительство Литвы заявило, что в этом году планирует открыть бизнес-представительство в Тайване для развития экономической дипломатии в азиатском регионе.

Политолог Констатинас Андрияускас сказал, что это решение отражает решимость пересмотреть отношения с Китаем.

"Литва делает такой шаг, который является важным, которому большое внимание уделят как Пекин, так и другие государства региона, и, возможно, даже за его пределами мы будем слышать много об этом решении" – сказал BNS К. Андрияускас из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

"Правительство склонно признать, что попытки завязать достаточно тесные экономические связи с Китаем (...) не принесли таких результатов, которых ожидали", – добавил он.

К. Андрияускас утверждает, что после учреждения представительства можно ожидать более острую риторику Пекина, возможно даже и меры экономического давления, однако отношения Литвы и Китая не такие глубокие, чтобы экономические санкции подействовали, по крайней мере, сейчас.

"С учетом сложившегося положения, двухсторонних или трехсторонних отношений, если включать Тайвань в общий рынок, и контекста пандемии, было бы очень странно, если бы наши предприниматели, которые работают с Китаем, не ощутили бы последствий, поэтому выход на китайский рынок становится более сложным, чем раньше. Сейчас объемы торговли резко сократились, может быть, что Пекин объявит уже сложившиеся факты и данные двухсторонней торговли как то, что планировал сделать, чтобы нас наказать", – сказал политолог.

"Существуют наши бизнес-интересы, пищевая промышленность, промышленность высоких технологий, но дела не обстоят так, что это касается литовского бизнеса в целом, даже не жизненно важно для тех заинтересованных секторов, если Китай остановит сотрудничество, у нас не начнется вереница банкротов", – добавил он.

Президент Литовской ассоциации торговых, промышленных и ремесленных палат Римас Варкулявичюс сказал, что поддерживает планы правительства. По его словам, Литва является экспортирующим государством, поэтому любые стабильные, платежеспособные рынки очень важны.

"Тайвань не является крупным рынком, однако для некоторых наших товаров, включая сельхозпродукты и некоторые другие вещи, это действительно важно. Тайвань является активным экспортером технологий и различных решений в бизнесе, это своеобразный хаб рынков Азиатского региона. (...) Тайвань мог бы быть важным экономическим партнером для Литвы", – сказал BNS Р. Варкулявичюс.

Он не исключает возможности того, что Литве придется вести переговоры и объясняться с Китаем, однако страна должна иметь собственный экспортным рынок и руководствоваться этим.

"Никто не может диктовать Литве, каких партнеров выбирать. Если политики идут на такие смелые шаги, это следует приветствовать", – сказал Р. Варкулявичюс.

Препятствия для импорта и развитие на традиционных рынках

После заявления Литвы о представительстве в Тайване посол Китая в Литве Шень Джефей в "Твиттере" акцентировал различные объемы торговли и заявил, что литовцам придется выбирать.

"Согласно официальным данным Литвы, экспорт на Китайский континент в 2020 году составил 315 млн евро – на 14,1% больше (чем в 2019 году – BNS), а экспорт Литвы в регион Тайваня составил лишь 19 млн евро – на 2,92% меньше. Литве придется выбирать", – написал он в "Твиттере".

Экономист компании SME Finance Александр Изгородин сказал, что с ухудшением отношений могут возникнуть угрозы импорту сырьевых компонентов.

"Если говорить о политическом риске, я бы видел его больше не в экспорте в Китай, поскольку он достаточно небольшой, а в импорте компонентов из Китая, поскольку временно может остановиться импорт, а по политическим аспектам могут подняться цены на импорт", – сказал BNS экономист.

"Наша промышленность и сейчас сталкивается с подорожанием сырья и импортируемых компонентов в связи с ситуацией на финансовых рынках, поскольку растут цены на нефть, металлы, в этом контексте - это дополнительный политический риск, который может привнести негатив", – добавил он.

По словам А. Изгородина, если такой риск подтвердится, то Литве придется думать об альтернативных цепочках поставок, искать, откуда импортировать нужные компоненты. Для бизнеса это будет означать повышение себестоимости, что будет понижать прибыльность компаний или ляжет на плечи потребителей.

Он с трудом представляет, как развитие бизнес-отношений с Тайванем может помочь литовскому бизнесу. По его словам, для литовских компаний сейчас более актуально укрепление отношений с традиционными рынками – Скандинавией и Центральной Европой.

Президент Ассоциации бизнеса и промышленности Китая и стран Балтии Томас Федаравичюс отметил, что вопрос бизнес-представительства является больше политическим, чем экономическим.

"Определенные политические силы в Литве делают из этого себе рекламу и пытаются получить политические дивиденды. Если смотреть со стороны литовского бизнеса, то в целом я не думаю, что этот вопрос особо актуален для наших компаний. Возможно – для единичных", – сказал BNS Т. Феадарвичюс.

Статус острова Тайвань является одним из наиболее щепетильных вопросов Китая. Китайские власти не отказываются от угроз силой получить контроль над территорией и стремятся к тому, чтобы Тайвань не участвовал в международной деятельности.

Литва, как многие другие государства мира, официально не признает независимость Тайваня и придерживается политики "единого Китая".

По предварительным данным Департамента статистики Литвы, литовский экспорт в Китай в прошлом году составил 315,8 млн евро - на 14,1% больше, чем в 2019 году. Основную ее часть составили зерновые (69,3 млн евро), мебель и их принадлежности (38,7 млн евро), древесина и изделия из нее (36,2 млн. евро), оптические, медицинские, измерительные приборы (33,8 млн евро).

Между тем, экспорт в Тайвань составил 19 млн евро – на 2,9% меньше, чем в 2019 году. Основную долю составила древесина (4,2 млн евро), химпродукты (3,4 млн евро), оптические, медицинские, измерительные приборы (3,1 млн евро).

Литовский импорт из Китая в прошлом году вырос на 26,2% до 1,2 млрд евро. Основную часть составили электрооборудование и их детали (226 млн евро), механическое оборудование и их части (143,1 млн евро), текстильные изделия (104,7 млн евро).

Импорт из Тайваня в прошлом году сократился на 4,8% до 66,1 млн евро. Основную часть составили электрооборудование и их детали (12,3 млн евро), детали транспортных средств (11,6 млн евро), оптические, медицинские, измерительные приборы (11,2 млн евро).

В прошлом году Китай занял 20-е место в структуре экспорта Литвы, а в структуре импорта – 7-ое. Между тем, Тайвань – соответственно 67 и 36 места.

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