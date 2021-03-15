Проверьте, есть ли ваш дом в списке домов, где запрещено курение на балконах

ru.DELFI.lt

В Литве с 1 января 2021 года запрещено курение на балконах многоквартирных домов. Такой запрет вступает в силу по решению муниципалитета, если против курения выступает хотя бы один житель конкретного многоквартирного дома и письменно обращается в муниципалитет с просьбой ввести запрет. С 8 января Вильнюсский муниципалитет представил список домов, в которых запрещено курение.

Статьи по теме: