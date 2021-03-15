Некоторые страны останавливают вакцинацию с помощью вакцины AstraZeneca: Чаплинскас объяснил причины

Некоторые страны временно останавливают вакцинацию с помощью вакцины AstraZeneca, профессор Саулюс Чаплинскас объяснил причины. По его словам, страны ждут, когда выяснят риск образования сгустков крови. Пока причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca и тромбоэмболией не установлена.

Пользуясь данными ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам, Чаплинскас в фейсбуке 14 марта представил ответы на вопросы о вакцине AstraZeneca.

Он описал наиболее распространенные (чаще 1 на 10 привитых) нежелательные эффекты.

"По данным клинических исследований: чувствительность в месте инъекции 63,7%; боль в месте инъекции 54,2%; усталость 53,1%; головная боль 52,6%; общее недомогание 44,2%; мышечные боли 44%; небольшое повышение температуры 33,6%; озноб 31,9%; боль в суставах 26,4%; тошнота 21,9%; высокая температура (>38C) 7,9%", – писал профессор.

Он заметил, что нежелательные эффекты чаще бывают после первой дозы AstraZeneca.

"После второй дозы реакции бывают реже и не такие ярко выраженные. У лиц старше 65 лет реакции бывают менее выраженными и встречаются реже", - сказал эксперт.

По его словам, действенность вакцины после двух доз составляет 62,6%, а иммунитет появляется через 14 дней после второй вакцины. Пока неясно, как долго действует иммунитет, но его может и не быть, если после вакцинации не было побочных реакций.

"Это бывает не всегда, но вполне возможно, ведь реакция организма индивидуальна", – заметил Чаплинскас.

Он напомнил, что реакция на вакцину у лиц младше 18 лет и у беременных еще не проверена.

Чаплинскас объяснил, почему некоторые страны временно приостановили вакцинацию с помощью одной серии вакцины AstraZeneca.

"Предприняты меры предосторожности из-за риска образования сгустков крови (тромбоэмболии). Однако пока не обнаружена причинно-следственная связь между вакциной и образованием тромбов. Ведется расследование", – сказал профессор.

В числе стран, которые временно приостановили вакцинацию – Ирландия, Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Нидерланды.

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