Ограничения передвижения продлены в 16 самоуправлениях, среди них - Вильнюс и Клайпеда

До конца марта ограничения передвижения продлили в 16-ти самоуправлениях, среди них – Вильнюс и Вильнюсский район, Клайпеда, Неринга, такое решение в понедельник приняло правительство Литвы.

Министерство здравоохранения предлагало продлить ограничения передвижения до 1 апреля между Биржайским и Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Паневежисом и Паневежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

И далее предлагается сохранить запрет на выезд из этих муниципалитетов за исключением особых случаев, а также оставить возможность передвигаться между кольцевыми самоуправлениями.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, это позволит выиграть время на фоне распространения "британского" штамма, чтобы можно было привить больше людей из групп риска, кроме того, открыть больше видов деятельности.

"Если кто-то задаст вопрос о том, зачем нужно выигрывать время, то, времени больше всего нужно на вакцинацию. Сейчас мы как раз прививаем этих людей, риск которых скончаться или тяжело переболеть при заражении COVID самый высокий", – заявила Шимоните на заседании.

"Людям хочется, и нам хочется, чтобы было меньше ограничений, с другой стороны, мы объективно видим, что в других странах, которые слишком поспешили со своими решениями, это положение сегодня хуже, чем ожидалось, и многое объясняет именно распространение этой мутации", – добавила она.

По словам премьера, данные свидетельствуют о том, что в данный момент улучшение ситуации является устоявшимся, и это совпадает с распространением "британского штамма".

Также в список разрешённых к посещению мест в закрытых помещениях внесены внести зоопарки и ботанические сады.

Пресс-конференции после заседания правительства не было. Представитель по связям с общественностью премьера Раса Якилайтене сообщила BNS, что она и не планировалась, поскольку мотивы решения и статистика были подробно представлены на заседании.

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