Три месяца без доходов: выплаты работникам Belorus заморожены, людям предлагают менять работу

Санкции в отношении режима Александра Лукашенко стали санкциями в отношении 400 работников друскининкайскойго санатория Belorus, которые три месяца живут без зарплат и ясности относительно своего будущего. Они не получают даже выделенные правительством 200 000 евро за простой во время пандемии. Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас сказал, что санкции в скором времени не изменятся, и единственный выход в данном случае – искать другую работу. Но работникам обещают выплатить выделенную государством помощь.

Прошло почти три месяца с тех пор, как счета санатория были заморожены из-за санкций в отношении белорусского режима, а работники живут в неопределенности и без денег. Мало того, в банке Luminor около месяца заморожены 200 000 евро, которые Служба занятости должна была перевести компании.

"Сами работники все еще надеются, что тут закралась какая-то ошибка, и счета санатория Belorus заблокированы по ошибке. Что санкции применили по ошибке, ведь санаторий Belorus - оздоровительное учреждение, которое ничего плохого не сделало – все его деньги чистые. За что ввели санкции, непонятно. И непонятно, почему ничего не предпринимает МИД", – сказал председатель Трудового совета санатория Владас Шаруцкий.

Однако МИД объясняет, что не стоит надеяться на то, что европейские санкции в ближайшее время будут отозваны, и банки изменят свою позицию. Работникам санатория предлагают уйти с работы и получить дополнительную выплату в размере двух средних зарплат. Но такое решение приняли 3 из почти 400 человек.

"Очень все странно. Банк блокирует счета якобы из-за санкций. МИД ведь должен представить какие-то документ, обоснование этих действий. Но этого нет. Третий месяц. Почему-то в спешном порядке принято решение облегчить процесс увольнения из санатория. И все. Сам санаторий в подвешенном состоянии. Публично говорят, что работники сами виноваты в том, что туда устроились", – сказал Шаруцкий, заметив, что санаторий работает с 1946 года.

Он возмущен тем, что банки ничего не разъясняют. Никаких объяснений банки не дали и порталу Delfi.

Swedbank, заморозивший счета санатория, указал Delfi, что "действует, руководствуясь литовскими и международными законами, которые лежат в основе отношений банка с клиентами и применения санкций". Он отметил, что политику санкций также контролируют МИД, СРФП и Центробанк Литвы.

Luminor прокомментировал свои действия так: "Мы не можем комментировать конкретные случаи. Можем лишь подчеркнуть, что нам известная эта кризисная ситуация и всегда в наших действиях помним о ней".

Служба занятости пояснила, что в банке Luminor "осела" обычная помощь, которую выплачивают всем компаниям, находящимся в простое из-за COVID-19.

"Служба занятости делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, и люди получили деньги. Мы несколько раз обращались в банк письменно, о ситуации информировали Соцмин и МИД", – сказал пресс-секретарь службы Людас Дапкус.

У вице-министра иностранных дел Мантаса Адоменаса нет хороших вестей для санатория.

"Во-первых, нет никакого подвешенного состояния. Есть санкции, европейские санкции, которые банки и применяют. МИД здесь выполняет роль координатора. Иными словами, может лишь указать, какие средства можно перевести для необходимых нужд. Но МИД не может отозвать или упразднить санкции. Кроме того, санкции - долгоиграющее явление. Не надо думать, что их кто-то отзовет, если этом недоволен санаторий или муниципалитет - это европейские санкции", – сказал он.

Он пояснил, что санаторий Belorus - напрямую подчиняется аппарату президента Беларуси, которым управляет Виктор Шейман, а в его отношении санкции действуют с 2013 г. "Не МИД назначил санкции, поэтому он их не может отозвать", - сказал Адоменас, заметив, что пока идут суды, никакой ясности не будет.

Он пообещал, что выделенные Службой занятости деньги, работники санатория получат. Кроме того, напомнил о дополнительных выплатах для увольняющихся.

Будет ли работать санаторий, зависит от нескольких моментов: от решений белорусских властей, решений судов, и от того будут ли демократические перемены в соседнем государстве.

"Белорусская власть может отказаться от прав на санаторий со стороны президентской администрации, но она этого не делает. Иными словами, мы видим, что белорусская власть заинтересована в оказании давления на Литву через санаторий. Возможны ли другие решения – пока санаторий контролирует Шейман, санкции не могут быть отозваны в ближайшее время. Разве что в Беларуси изменится режим и появится демократическая власть – тогда будут основания для пересмотра санкций", – сказал Адоменас.

"Санаторий передан Беларуси в 1996 г. Один из способов - переговоры об изменении этого договора и перенятии санатория. Мне кажется литовская сторона к этому готова. Но опять-таки, санаторий - собственность Беларуси", – заметил вице-министр.

Еще один способ решения вопроса - решение суда. "Санаторий обратился в суд с просьбой снять временные санкции. Пока суд решил из не снимать. Значит, если мы примем иное решение, то нарушимм постановление суда", – продолжил он.

Адоменас заметил, что санкции направлены не против самого санатория, а в отношении управляющих им людей, поэтому, может быть, суд мог бы опротестовать законность санкций, тогда теоретически санаторий мог бы работать. "Суд мог бы работать только в этом направлении. Но на все вопросы сейчас может ответить только суд", – сказал он.

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