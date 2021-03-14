Трагический пожар в Вильнюсе: жизни двух человек спасти не удалось

Общий центр помощи сообщил, что в Вильнюсе вспыхнул пожар и два человека погибли.

Сообщение о происшествии было получено в воскресенье в 18.22 по номеру экстренной помощи 112.

По предварительным данным, в Вильнюсе, на ул. Лаздину 28, горел балкон квартиры. В 18.32 с горящего балкона вынесли обгоревшего человека.

В 18.42 из квартиры вынесли еще одного человека. Оба скончались.

В управлении пожарно-спасательной службы сообщили, что первый человек был найден на балконе, а второй - в квартире.

Утверждается, что пожар вспыхнул в квартире на втором этаже, он сгорел полностью, задымился и подъезд. Жителей дома эвакуировали.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда (информация о происшествии передана в Вильнюсскую станцию ​​скорой помощи, главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда).

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