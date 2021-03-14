Глава Центробанка: для пересмотра налоговой системы требуется время

Председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас утверждает, что налоговая реформа не может быть поспешной, для нее требуется время.

Так он комментировал предложения Рабочей группы Минфина по планам формулирования предложений об изменениях налоговых льгот и прочих перемен в октябре.

"Центральный банк как придерживался позиции о том, что требуется системное принятие, так и продолжает придерживаться. И, по моему мнению, любые повороты частичных параметров нецелесообразны, поскольку налоговая система является такой системной вещью, механизмом, в котором сходятся много сообщающихся сосудов", – заявил журналистам В. Василяускас.

По его словам, коррекция лишь части налогов была бы нецелесообразной.

"Я не думаю, что следует концентрироваться на льготах или на каких-то фрагментарных изменениях. Если уж делать, то делать пересмотр всей системы – к этому следует подготовиться. Для этого требуется время и поэтому, в моем понимании, мысль о том, что изменения должны делаться не с предстоящим бюджетом, а с бюджетом 2023 года, является последовательной и понятной", – аргументировал глава ЦБ.

Министр финансов Гинтаре Скайсте ранее заявляла, что дискуссии будут идти о льготах, объем которых достигает почти 790 млн евро. По ее словам, в год по причине льгот государство лишается около 2,2 млрд евро доходов, однако от основной их части отказываться не планируется.

Рассматривается отмена субсидий на топливо из полезных ископаемых, включая отопление, а также временные льготы НДС для отдельных секторов, изменить акцизную политику, ввести новые и пересмотреть имеющиеся налоги на загрязняющие выбросы.

По словам Г. Скайсте, решения о налогах, вероятно, будут приниматься в следующем году и начнут действовать с 2023 года.

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