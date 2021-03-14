Эмигрантов все больше привлекает возможность вернуться: для этого есть несколько причин

40% литовцев, живущих за границей, всерьез рассматривают возможность возвращения в Литву. Такие тенденции были выявлены недавним опросом. Заместитель директора Службы занятости Гедре Вите в программе "День на Delfi" заверила, что, хотя многие эмигранты довольны качеством жизни, их уже привлекает возможность вернуться в Литву.

"Сначала я могу вкратце рассказать о том, что мы сделали. Мы провели достаточно обширный опрос, в ходе которого было опрошено более тысячи респондентов, и обнаружили, что, согласно нему, почти 80 процентов эмигрировавших литовцев довольны жизнью в эмиграции, но около 40 процентов думают о возвращении.

Причины возвращения самые разные, но главные из них, о которых больше всего говорят, - это привлекательность Литвы и финансовая стабильность. Пока они чувствуют большую финансовую стабильность за границей, но уже думают о возвращении, если будет гарантирована хорошая зарплата, то они с удовольствием вернутся в Литву", - говорит собеседница.

На вопрос, люди какого возраста больше всего хотели бы вернуться на родину, специалист заверила, что это люди старшего возраста.

"Из опроса мы видим, что больше всего хотели бы вернуться в Литву люди в возрасте 55 лет и старше, они обычно уезжали не так давно и не имеют маленьких детей. Эта возрастная категория чаще думает о возвращении в Литву, что может быть объяснено тем, что у них нет глубоких связей с другой страной и такие люди обычно думают о возвращении", - говорит специалист.

Опрос также объяснил причины, побудившие людей уехать.

"Фактически, одна из главных причин - это поиск больших финансовых возможностей. Около 60 процентов респондентов заявили, что уехали за границу в поисках денег, около 10 процентов - по семейным обстоятельствам, около 7 процентов заявили, что поехали, чтобы заработать на определенную цель в своей жизни, например, квартиру, другие просто хотели путешествовать , также 5 процентов искали лучшие возможности для работы. Это основные причины", - говорит специалист.

Согласно опросу, 79,9% эмигрировавших литовцев довольны качеством жизни за границей. 38,1% указали, что очень довольны, а недовольных - лишь 3,1%. 73,7% литовцев оценивают свою работу за границей положительно, 6,8 процента - неудовлетворительно.

90 процентов. положительно оценивает интеграцию литовцев в чужой стране. Между тем, 10 процентов респондентов плохо себя чувствуют за границей, из них 6,2 процента заявили, что адаптация идет трудно и медленно, а 3,8 процента заявили, что чувствуют себя совершенно чужими.

В качестве основной причины отъезда чаще всего упоминается поиск лучших финансовых возможностей (57,2%). 10,2% респондентов указали, что уехали из-за того, что члены семьи проживали за границей, 7,5% - стремятся заработать на определенную цель (жилье, машина, свадьба), 7% - хотели увидеть мир и искали приключений, 5,4% - искали более перспективные карьерные возможности.

Однако 40,5% участников опроса заявили, что хотят вернуться в Литву. 28,1% сказали, что часто думают об этом, а 12,4% очень хотят вернуться. 21,6% не смогли сказать, что хотят вернуться, а 37,9% заявили, что не думают о возвращении.

Детальный анализ респондентов по социально-демографическим показателям показал, что мужчины больше хотят вернуться в Литву в будущем, чем женщины, чаще - лица старшей возрастной группы (от 55 лет). Часто желающий вернуться литовец не имеет детей и живет за границей до двух лет. Большая часть эмигрантов, желающих вернуться, работают в Дании, Исландии, Великобритании или Норвегии.

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