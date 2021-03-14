Литовцам такие новости не понравятся: если встанете на весы, можете очень сильно удивиться

В парке Вингис люди активно занимаются спортом. Они объяснили журналистам LNK, что устали просто сидеть и заметили, что в парках очень много людей занимаются спортом. Хотя собеседники уверяли, что они не прибавили в весе, в Литве ситуация иная, и, согласно исследованиям, во время второго карантина вес увеличился почти у половины населения страны.

"Результаты достаточно грустные. 46% населения Литвы набрало вес. Мы говорим не только об одном килограмме, например, почти 10% набрали более 5 килограммов", - сказал Видмантас Шюгждинис, глава Литовской ассоциации клубов здоровья.

По словам собеседника, люди меньше двигались, больше ели, влияние оказали и возникшие психологические проблемы, и повышение толерантности к полноте.

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"Бодипозитивные люди по-прежнему хотят чувствовать себя лучше. Сможешь ли ты подняться на третий этаж без одышки? Это все же твое физическое состояние, ты заботишься о нем и выглядишь так, как выглядишь. Главное - чувствовать себя хорошо", - заверил В. Шюгждинис.

Отсутствие мотивации также увеличивает вес, а для занятий спортом удаленно не у всех есть подходящие условия.

"Мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Думаю, раньше было мнение, что если бы я пошел в спортзал, как бы я там выглядел? Мне нужно сделать пару упражнений, чтобы пойти в спортзал.

Но это не так, действительно есть очень разные люди в разных спортклубах, разного возраста, разной комплекции, и я бы сказал, что мнение о том, что в спортклубах занимаются только идеальные люди, постепенно уходит", - пояснил собеседник.

Увеличение объемов жителей ощущается и в магазине, где можно купить одежду исключительно больших размеров.

"Неважно, что они имеют небольшие габариты, но они также хотят быть модными, современными", - сказала сотрудница магазина.

Она и ее коллега объяснили, что раньше в магазин приходили постоянные клиенты, а после открытия после второго карантина приходят новые.

"Если приходят, сразу говорят, что раньше носили один размер, а теперь нужно немного побольше. Что сделать, находим".

Идут не только люди постарше, но и молодые. Раньше клиенты выбирали одежду темных тонов, сейчас, особенно женщины, одежду посвободнее.

"Им не нужны такие "палатки", возможно, "палатки" остались в прошлом. Они хотят, чтобы платья что-то показывали, они хотят подчеркнуть свою талию, грудь".

"Не думаю, что постоянно нужна обтягивающая одежда, чтобы показывать все "неровности", которые есть на твоем теле, не только после ковида, но в целом нужно думать о том, во что одеваешься", - заверила Геновайте Петрулявичене, владелец магазина Dručkiai.

Сложности с тем, чтобы избавиться от килограммов, будут, уже сейчас специалисты советуют снизить или вовсе исключить сахар и жир.

"Наш урок, вероятно, будет долгосрочным, и нужно найти способы, чтобы люди старшего и среднего возраста просто не превратили это в неинфекционное хроническое заболевание. Например, диабет, ожирение и болезни, "вытекающее" из этого, такие как подагра, заболевания суставов и т.д.", - предупредила диетолог Юрате Добровольскене.

"Большие стулья в приемных поликлиник, манжеты для измерения артериального давления, которые не держатся при измерении артериального давления, весы, которые не взвешивают человека крупнее. Это их повседневность, которая, к сожалению, способствует снижению самооценки", - сказал хирург Антанас Мицкявичюс.

Такие люди часто дистанцируются, а социальные связи компенсируют едой. Иногда диеты уже не помогают, поэтому делают операции.

"Это так называемые операции на желудочно-кишечном тракте, которые включают вмешательство в работу пищеварительного тракта, другими словами, уменьшение желудка или выполнение других процедур. Чтобы похудеть", - пояснил А. Мицкявичюс.

По словам профессора, Литва в настоящее время занимает пятое место в Европе по количеству людей, страдающих ожирением.

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