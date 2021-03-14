Завтра свои двери откроют Senukai, Ikea и другие магазины: что нужно знать

По решению правительства, с понедельника, 15 марта, после длительного перерыва вновь откроются магазины с отдельным входом с улицы. На них больше не будет распространяться ограничение в 300 кв. м. площади. Однако магазины, расположенные в крупных ТЦ, все еще остаются закрытыми. В открывающихся торговых точках придется соблюдать строгие требования безопасности.

С завтрашнего дня магазины и павильоны, имеющие отдельный вход с улицы, смогут работать без ограничения площади до 300 квадратных метров.

Продовольственные магазины, такие как продуктовые и аптеки, смогут работать в прежнем режиме. Киоски также смогут работать. Снят запрет на работу киосков и павильонов на рынках, но отмечено, что работать смогут только те, у кого есть отдельные входы с улицы.

"Огромные рынки, похожие на торговые центры, смогут открыться, когда откроются и другие ТЦ", - пояснила Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций.

Правда, магазины будут обязаны предоставлять площадь в 20 квадратных метров на одного посетителя, либо смогут обслуживать одновременно не более одного человека.

На заседании правительства было разъяснено, что ограничение площади было снято, чтобы уравнять правила деятельности торговых точек.

Премьер-министр Ингрида Шимоните намекнула, что, возможно, решение о магазинах в ТЦ будет принято на следующей неделе.

Большое внимание будет уделено безопасности

Среди магазинов, открывающихся с понедельника, есть Ikea, Senukai и Moki veži.

По словам представителей Ikea, встречая клиентов они сосредоточат внимание на безопасности сотрудников и посетителей.

"Безопасность сотрудников и посетителей - один из важнейших приоритетов для нас, поэтому мы возобновляем деятельность, как всегда, в строгом соответствии с требованиями безопасности: количество посетителей будет ограничено и контролироваться на входе; всех покупателей попросят носить средства индивидуальной защиты. Тем, у кого их нет, мы предложим свои.

В магазине Ikea в Вильнюсе, а также в местах заказа и получения товаров в Каунасе и Клайпеде также применяются дополнительные меры безопасности: устанавливаются ограждения между кассовыми аппаратами, регулярно дезинфицируются поверхности, к которым покупатели прикасаются чаще всего: двери, ручки тележек, перила лестниц и т.д." - сообщила представитель рынка Ikea в Литве Йолита Йодзявичене и добавила, что вместе с магазином Ikea в Вильнюсе откроется шведский ресторан - посетителям предложат еду на вынос.

После трехмесячного перерыва для покупателей открываются двери строительно-ремонтных и хозяйственных магазинов Senukai. Сообщается, что также будет открыта уличная и въездная торговля.

Когда Senukai полностью откроется, также можно будет заказать необходимые товары в интернет-магазине.

Утверждается, что покупки будут по-прежнему доставляться по указанному адресу или в ближайшее к дому почтовое отделение, а желающие забрать заказ сами смогут сделать это безопасно в пунктах выдачи товаров.

Среди возобновивших деятельность - магазины Moki Veži.

Объявлено, что будут работать все отделы, открытая площадка с садовыми товарами, строительная площадка и въездная торговля строительными товарами.

Представители розничной сети пояснили, что будут работать физические магазины, открытые площадки с садовыми товарами и строительными товарами, а также электронная торговля.

Высказали критику

Рута Вайнене, директор Литовской ассоциации торговых предприятий (АТПЛ), сказала, что больше не видит аргументов в пользу того, почему не вся торговля может открыться, и, хотя она поддерживает эти послабления в сфере торговли, сказала, что решение о послаблениях для торговли повлияют на относительно небольшое число магазинов, поскольку большинство из них не имеют отдельных входов с улицы.

Rūta Vainienė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Представитель торговцев сказала, что следует разрешить работать всему торговому сектору, который доказал, что может работать даже в самый тяжелый период.

Даля Матукене, председатель Совета малого и среднего бизнеса, также раскритиковала послабления для сферы торговли. Она утверждала, что правительству не хватает эмпатии в понимании того, как некоторые люди зарабатывают на жизнь. Так она прокомментировала решение правительства разрешить работу всех киосков, кроме тех, что находятся на торговых точках.

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