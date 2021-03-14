Посол: сохранена возможность получения для Rail Baltica исключительного финансирования ЕС

За проектом железной дороги Rail Baltica на переговорах государств-членов Евросоюза (ЕС) с Европарламентом (ЕП) сохранена возможность получения исключительного финансирования в размере 1,6 млрд евро, сообщил посол Литвы.

Временно возглавляющий постоянное представительство Литвы при ЕС посол Симонас Шатунас сказал BNS, что результаты переговоров, закончившихся ночью, еще анализируются, но они вселяют оптимизм.

Переговоры представителей государств-членов и европарламентариев были посвящены использованию Европейского фонда инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF) в 2021-2027 годах.

"Главное достижение переговоров - то, что проект железной дороги Литвы, Латвии и Эстонии Rail Baltica сохранил за собой возможность получения исключительного финансирования ЕС в размере 1,6 млрд евро, о которых было договорено в июле 2020 года. Это вселяет оптимизм. Правда, предстоит еще этап формализации", - сказал С. Шатунас BNS.

В июле прошлого года лидеры стран ЕС достигли политического соглашения о выделении средств Rail Balticai, однако некоторые европарламентарии хотели сделать так, чтобы эти деньги не были изначально связаны с одним проектом, а на средства могли претендовать и другие.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьеры Латвии и Эстонии призвали премьера председательствующей в Совете ЕС Португалии на переговорах с ЕП отстаивать финансирование Rail Baltica в новом бюджете.

В совместном письме они заявили, что успешный исход переговоров позволил бы обеспечить слаженный процесс ратификации, который необходим для действия Фонда восстановления ЕС. Часть брюссельских медиа расценила это как косвенную угрозу ветировать фонд, если не будет обеспечено финансирование железнодорожного проекта.

Проложить железную дорогу Rail Baltica от Таллина до Варшавы планируется до 2026 года.

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