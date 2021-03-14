Институт морских исследований в Клайпеде вошел в рейтинг лучших университетов мира в области океанографии

Институт морских исследований при Клайпедском государственном университете вошел в рейтинг лучших океанографических вузов мира по версии международного The Academic Ranking of World Universities.

«В академическом рейтинге The Academic Ranking of World Universities по высшим учебным заведениям развиваемое в Клайпедском университете океанографическое научное направление продолжает сохранять высокие позиции, оно входит в топ-200 лучших высших школ в мире. Предметный рейтинг – по отдельным научным дисциплинам – с 2003 года обнародует независимый научный исследовательский центр вузов Shanghai Ranking Consultancy», - говорится в сообщении Клайпедского университета.

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Отметим, Институт морских исследований при Клайпедском университете работает в отдельном здании. Вуз оснащен современным оборудованием. Сегодня это один из лучших профильных научно-исследовательских центров в стране.

Говоря о Шанхайском рейтинге вузов, подчеркивается, что университеты очень гордятся, если им удается попасть в этот список. В области океанографии оценивалось около 4 000 вузов по всему миру, попасть в топ-200 – большое достижение не только для Клайпеды, но и для всей Литвы.

Кроме того, ни вузам Латвии, ни университетам из соседней Польши и Калининградской области не удалось попасть в рейтинг. Если говорить о соседях, в области океанографии в топ-200 попали лишь эстонцы – Тартусский университет и Таллинский технический университет.

«Сегодня в Институте работают около 200 человек, мы оснащены самым современным оборудованием, у нас есть свое исследовательское судно, подводный робот, лаборатории, иностранные студенты, докторанты, мировое признание и отличные кадры. В наши дни это особенно ценно – основать новую школу крайне сложно, а развалить очень легко. В 90-е я был свидетелем того, как рушились некогда мощные академические школы в Вильнюсском университете. Клайпеде удалось раскрыть потенциал, создав целый кластер естественных наук морского толка. Кстати, государственное финансирование нашего Института составляет всего 25-26 процентов - остальное мы зарабатываем сами. Выигрываем различные европейские и региональные балтийские гранты, получаем заказы на прикладные исследования от предприятий и министерств. Ежегодно мы реализуем около 20-30 международных и национальных проектов», - рассказал журналисту один из основателей Института морских исследований, профессор, академик АН Литвы Сергей Оленин.

По словам морского биолога, сегодня вуз вышел далеко за пределы Балтики.

«Спектр нашей деятельности и научных изысканий очень широк. Когда мы только начинали работать, у нас была старая резиновая лодка, а сегодня в нашем распоряжении собственное исследовательское судно. Раньше мы работали только на Куршском заливе и в прибрежных водах, сегодня наша география существенно расширилась. <...> Сейчас специалисты нашего института работают со всеми странами Балтийского моря, с испанцами и итальянцами в лагунах Средиземноморья, с польскими исследователями на Шпицбергене в Арктике. Незадолго до начала карантина наши ребята вернулись из Бразилии, до этого были в Мексике, Аргентине, Патагонии, на Тайване… Проще говоря, жизнь кипит, учиться у нас очень интересно», - констатировал академик.

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