Коронавирус в Литве: 397 новых случаев, 6 человек скончались

За минувшие сутки в стране было выявлено 397 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За минувшие сутки в стране было проведено 5356 молекулярных (ПЦР) и 177 антигенных тестов на подозрение на коронавирус.

За последние 14 дней показатель новых заболеваний на 100 тысяч населения составляет 222,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,4 процента. Всего с начала пандемии в Литве COVID-19 заболели 205 тысяч 385 человек.

Статистически выздоровевшие и на данный момент живы 191 тысяча 277 человек, задекларировано - 147 тысяч 262 выздоровевших. По статистике на данный момент в стране 6739 больных, декларированное количество заболевших - 50 тысяч. 754.

Всего в Литве от COVID-19 умерли 3396 человек. 6861 случай смерти прямо или косвенно связан с этим инфекционным заболеванием.

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