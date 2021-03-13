Произошла утечка из базы данных Вильнюсской коллегии, преданы огласке данные студентов

13 марта вечером студенты Вильнюсской коллегии сообщили о возможной утечке персональных данных. В письме в редакцию портала сказано, что об этом студентов информировала администрация коллегии. Пресс-секретарь коллегии Довидас Буславичюс подтвердил эту информацию.

Студенты коллегии в субботу вечером получили информацию о краже персональных данных: имен, фамилий, персональных кодов, адресов. Буславичюс подтвердил, что информация верная, коллегия зафиксировала факт утечки данных и предупредила студентов.

По словам Буславичюса, пока неясно, как произошла утечка данных, проходит расследование. Известно лишь, что данные были украдены у компании, предоставляющей услуги. По словам специалиста, когда будет больше информации, коллегия ею поделится.

В редакцию портала 15min обратились читатели, которые сообщили, что на форуме RaidForums представившийся хакером человек заявил, что у него есть данные 7000 литовских студентов. Он сказал, что это предупреждение литовским ведомствам, чтобы не меняли Конституцию и не требовали проверок на COVID-19 для тех, кто хочет работать.

По словам хакера, если Конституцию изменят, то будет слита информация не только из базы данных университетов и коллегий, но и из системы esveikata.lt.

Портал отмечает, что в Литве никто не говорил об изменениях в Конституции в связи с тестированием на коронавирус.

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