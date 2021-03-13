После запрета курения на балконах в Литве фиксируют новую проблему

С 1 января 2021 года в Литве вступил в силу запрет на курение на балконах многоквартирных домов. Курить нельзя, если против выступает хотя бы один житель дома. Об этом он должен сообщить в муниципалитете. Еще до вступления закона в силу появились обеспокоенные комментарии жителей. Люди опасались, что этот запрет приведет к тому, что жители станут курить в своих квартирах. Они также опасаются, что это может стать причиной пожаров.

Закон действует только два месяца, но некоторые жители в фейсбуке уже делятся информацией о том, что соседи-курильщики вдруг пропали, видимо стали курить дома. Есть и те, кто жалуется на запах курева в своей квартире, подозревая, что он идет из квартиры курящих соседей через внутреннюю вентиляцию.

Другие пишут, что не знают, как бороться с соседями, курящими в туалетах и на кухнях в вытяжку.

Вильнюсский муниципалитет подтвердил Delfi, что стал получать больше жалоб на курение в квартирах, но прибавил, что у него нет возможности проверить, из какой квартиры идет дым.

Представитель Государственной службы пожарного надзора Ауримас Гуджяускас сказал, что ежегодно фиксируется все больше пожаров в многоквартирных домах из-за курения.

"Надо сказать, что из-за курения в помещениях возникает больше всего пожаров, уносящих жизни людей. Именно неосторожное курение часто приводит к смерти. Ежегодно из-за курения возникает 200–300 пожаров. Например, в 2020 г. их был 241, погибли 38 человек", - сказал специалист.

Что-либо сказать о том, как действующий запрет может подкорректировать эти данные, по его словам, можно лишь в следующем году, когда сравнят данные за 2020 и 2021 г.

Гуджяускас заметил, что в многоквартирных домах из-за неосторожного курения людей гибнет больше, чем в деревнях.

"Мы проверили статистику и заметили, что в многоквартирных домах часто возникали пожары из-за курения на балконах - люди бросали вниз непотушенные окурки. Нередко такие окурки попадали на балконы соседей, и там начинался пожар", - сказал специалист.

Гуджяускас опасается, что те, кто курит дома, могут снять детекторы дыма, а это опасно, если в квартире начнется пожар - его заметят не сразу.

"Самый плохой вариант - курение в постели, именно из-за этого люди чаще всего гибнут. Нельзя курить в кровати, надо курить только в бодром состоянии, чтобы не заснуть с сигаретой в руке. Также важно потушить окурок, чтобы он не тлел. Для этого надо использовать пепельницу или емкость с водой. Однако наилучший выход - курить на улице", - сказал специалист.

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