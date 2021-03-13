В вильнюсской школе, вернувшей учеников за парты, - два случая коронавируса

В вильнюсской прогимназии им. князя Гедиминаса, ученики которой три недели назад вернулись за парты, в пятницу установили два случая коронавируса, сообщает портал lrt.lt.

Представитель родителей учеников этой школы Арунас Пенкайтис сказал, что два класса вернутся на удаленку.

"Включим план Б. В пятницу в нашей прогимназии провели тестирование учеников и работников сборочным методом. В нем участвовали 722 человека. В двух групповых тестах результат был положительный", – сообщил Пенкайтис.

По его словам, классы, в которых установили положительные тесты, получили дополнительное уведомление. Все люди из этих групп дополнительно сдадут ПЦР-тесты.

"Мы надеемся, что результаты поступят сегодня вечером (13 марта) или завтра утром. В худшем случае один или оба класса на несколько недель вернутся на удаленку", – сказал Пенкайтис.

По данным портала, школа работает с 22 февраля, первые две недели положительных тестов на ковид не фиксировалось.

В среду правительство Литвы разрешило вернуть детей в школы еще в 25 муниципалитетах.

По предварительным данным, вернуть учеников решено в 60 школ. Пока неизвестно, сколько школ вернет учеников с 15 марта.

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