Священник Вильнюсской архиепархии отрицает обвинения в связи с насилием над ребенком

13 марта Вильнюсская архиепархия сообщила о случае возможного насилия над ребенком. Католического священника обвиняют в насилии, возможно, совершенном в США больше 10 лет назад. Сам ксендз Алоизас Вольскис свою вину отрицает.

"Эта история касается священника, который сейчас живет и служит в Вильнюсской архиепархии, он является ксендзом Тельшяйской епархии, а возможное преступление было совершено в Америке, в штате Мичиган, в Детройте", – сказал на пресс-конференции архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас.

По его словам, в отношении ксендза никакое расследование не было начато, но от работы он был отстранен. Срок служения по назначению епархии у Вольскиса истек 14 февраля 2019 года. В последнее время он без официального назначения служил в часовне Милости Господней.

По словам Грушаса, первые намеки на возможное преступление появились в минувший четверг, в пятницу информация появилась в СМИ.

"Говорят о суде, начавшемся в Детройте, обвиняемая сторона - приход, католическая школа, епархия Детройта и архиепископ Детройта, но в обвинении упоминается именно ксендз Вольскис, который там служил – речь идет о преступлении против малолетнего ребенка", – заметил он.

Инцидент, во время которого, возможно, пострадал 8-летний ребенок, произошел в 2010 году.

"Обвиняют в насилии, одурманивании с помощью лекарств, о таких действиях до четверга мы ничего не слышали. Утверждают, что это случилось в 2010 году, первая информация о преступлении в Детройте появилась в 2018 году", – сказал Грушас.

Заявил о нем сам возможно пострадавший юноша. Делом занимается американская правоохрана. Есть информация, что материалы в 2019 г. были переданы в прокуратуру. Грушас сказал, что встречался с Вольскисом, который сейчас активно не служит.

"Сегодня я встречался с ксендзом Вольскисом. Он свою вину отрицает, утверждает, что ничего подобного в его жизни с несовершеннолетними не было. Он пока отстранен от службы до конца расследования и судебных процессов. Это предприняли мы", – заметил архиепископ.

Он сказал, что у них нет данных о возможных подобных обвинениях в адрес Вольскиса в Вильнюсе и Тельшяй. Грушас повторил, что ксендз даже не фигурирует в судебном процессе как обвиняемый: "Семья судится с епархией Детройта".

По словам Грушаса, Вольскис служил в Лос-Анжелесе, Детройте, в Монреале (Канада). В 2014 г. он вернулся в Литву, служил в двух приходах Вильнюса, а с 2019 года был освобожден от службы из-за проблем со здоровьем, он живет в Вильнюсе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!