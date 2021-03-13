В прошлом году у пары родился сын Йогайла. А вскоре у мальчика появится брат.
Эту новость порталу Delfi подтвердил сам политик. Он поделился этой новостью в социальной сети.
"Аисты пообещали нам еще одного мальчика!"– писал Маяускас.
Это будет четвертый ребенок Маяускаса. Политик был женат на Еве Домаркайте, но в сентябре 2018 года пара развелась. В браке у них родились две дочери - Мария и Эльжбета.
После этого у Маяускаса завязались романтические отношения с его бывшей помощницей Свидинскайте. Свидинскайте работала также в команде Гитанаса Науседы перед президентскими выборами. Свою новую возлюбленную Маяускас публично представил в июле 2019 г.
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