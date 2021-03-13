В Паневежской больнице женщина сломала инвентарь и покалечила другую женщину

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Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius Foto: Vidmantas Balkūnas

12 марта, в 10 ч., в приемном отделении Республиканкой паневежской больницы, в Паневежисе, на ул. Смильтинес, буянила трезвая женщина (1991 г.р.).

По предварительным данным, женщина бранилась, кричала, поломала два штатива для капельниц, испортила компьютер, покалечила другую женщину (1969 г.р.). Подозреваемая задержана. Ведется расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!