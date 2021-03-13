В Литве наблюдается рекордная разница в зарплатах, сокращается средний класс

Статистика показала, что в Литве продолжает увеличиваться разница в зарплатах между регионами. Экономисты утверждают, что пандемия не поможет снизить эту разницу и скажется на среднем классе. Согласно прогнозам, рост цен снизит покупательная способность жителей.

По данным "Содры" за последний квартал 2020 года, в среднем зарплаты "на руки" выросли на 110 евро, средняя зарплата "на руки" была 935 евро.

Старший экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала, что рост зарплат был запрограммирован, ведь с января 2020 года была увеличена минималка.

"Кроме того, значительно выросли зарплаты в частном секторе", – сказала экономист.

По данным Департамента статистики, разница в зарплате брутто в центральной и западной Литве составляет 268,8 евро – на 5 евро больше, чем в июле-сентябре 2020 г. Между отдельными муниципалитетами разница еще больше.

"Самые высокие зарплаты в Вильнюсе, а самые низкие - в Зарасайском районе. Разница между средними зарплатами в Вильнюсе и в Зарасайском районе составляет 380 евро. За год эта разница увеличилась на 1/10 часть. Это связано с тем, что люди уезжают в города. Урбанизация в Литве играет значительную роль. Вильнюс, Каунас и Клайпеда живые. Рынок труда там активнее. Зарплаты растут быстрее, чем в небольших городах.

В регионах же сокращается число жителей, становится меньше работоспособного населения, сжимается рынок, на котором бизнес может реализовать свои товары и услуги, все это ограничивает возможности роста зарплат. Мы видим, что там, где зарплаты росли медленно, сокращалось количество работающих людей. Все это программирует разницу в зарплатах", – сказала Гените-Пикчене.

Экономист, профессор Каунасского технологического университета Ритис Крушинскас сказал, что пандемия не поможет сократить эту разницу.

Перед пандемией много говорили о формировании среднего класса в Литве. Он сказал, что из-за пандемии и роста цен средний класс увеличиваться не будет.

"По определению ОЭСР средний класс - это группа людей, которые получают средние доходы. В конце 2019 г. это было 1150 евро. К среднему классу относятся те, кто получают от 75% до 200% медианы. В Литве это от 900 до 2300 евро в месяц на одно домашнее хозяйство. Годовые доходы от 11 000 до 28 000 евро.

Из-за пандемии растут цены. Если еще больше погрузиться в ситуацию среднего класса, мы должны исследовать, на что они тратят деньги. Мы увидим, что в корзине среднего класса немалая часть расходов - продукты питания, потом идут расходы на путешествия, досуг, обучение.

В данной ситуации мы не можем сказать, что цены снизятся. Как раз наоборот, возможен рост цен, а значит, снижение покупательной способности и у среднего класса. Хочется верить, что это не будет долгосрочным эффектом. Но послепандемичные процессы точно средний класс не увеличат" – сказал Крушинскас.

Он заметил, что средний класс сжимается во всем мире.

"Если в 90-ые это было около 65%, то сейчас близится к 60%, к сожалению, такова тенденция", – сказал профессор.

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